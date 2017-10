Depuis plusieurs années, la tradition veut que le 25 septembre, Jour des Franco-Ontariens, les francophones se réunissent devant les différentes mairies et écoles françaises de la province pour le lever du drapeau vert et blanc. Quelque 300 personnes se sont donc amassées devant l’Hôtel de ville de Hamilton sur invitation de l’ACFO régionale pour démontrer leur fierté de s’exprimer en français.

Des autobus des écoles Georges-P.-Vanier, Pavillon de la jeunesse. Académie Mère-Teresa, Monseigneur-de-Laval et Notre-Dame ont transporté les élèves sur le site de la fête en fin d’avant-midi. Les jeunes accompagnés de plusieurs enseignants étaient vêtus aux couleurs du drapeau franco-ontarien. C’est la nouvelle coordonnatrice de l’ACFO régionale Hamilton, Julie Léger, qui accueillait les participants au rassemblement et la partie musicale était assurée par DJ UnPier.

La partie officielle a débuté avec un discours du maire de Hamilton, Fred Eisenberger, suivi d’un représentant de la députée fédérale Filomena Tassi, et du député provincial de Niagara Ouest – Glanbrook, Sam Oosterhoff. Le député de Hamilton-Centre David Christopherson avait envoyé une lettre d’appui à la communauté francophone.

Juste avant le lever du drapeau, la foule a chanté l’hymne national canadien suivi de Notre Place, choisie récemment par la province comme hymne officiel des Franco-Ontariens.

L’ACFO Hamilton a également remis ses Prix d’engagement francophone 2017 qui reconnaît un élève qui a la volonté de vivre en français et de faire vivre le français à l’école (en classe et à l’extérieur) en dépit de barrières existantes (le français n’est pas la première langue à la maison, famille exogame ou anglophone). Les récipiendaires présents ce jour-là sont Udbhav Ram de l’école Georges-P.-Vanier, Kara V. Cornies de l’école Pavillon-de-la-jeunesse, Margot Tuck Melanson de l’Académie Mère-Térésa et Jade Finnan de l’école Notre-Dame. Les jeunes ont aussi participé d’emblée à un tintamarre qui consistait à faire le plus de bruit possible avec des objets divers et musicaux. La rencontre s’est terminée en dansant sur les airs musicaux francophones mixés par DJ UnPier.

Photo : les jeunes étaient vêtus aux couleurs du drapeau franco-ontarien.