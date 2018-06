Conçu pour ceux qui n’ont pas obtenu leur diplôme d’études secondaires de l’Ontario, le programme Accès Carrières Études (ACE) est pour de nombreux adultes la possibilité de reprendre le fil de leurs études et perfectionner leurs connaissances.

Cette année, à Hamilton, six candidats ont décroché le précieux certificat après avoir suivi des cours particuliers gratuits au Collège Boréal, sur place ou à distance. Accepté comme un équivalent de la 12e année par les collèges et les bureaux d’apprentissage aux fins d’admission, ce certificat devrait leur ouvrir plus de portes dans le monde professionnel puisqu’un nombre croissant d’employeurs en Ontario le reconnaissent au moment de l’embauche.

« Vous avez franchi une étape décisive dans votre formation qui va déterminer la suite de votre orientation professionnelle », a déclaré le directeur du centre d’accès de Hamilton Baptiste Alain Bourquardez lors de la cérémonie, le lundi 11 juin, encourageant les diplômés à poursuivre leurs rêves. Et de citer Coluche : « Les portes de l’avenir sont ouvertes à ceux qui savent les pousser. »

Photo (courtoisie Collège Boréal) : de gauche à droite, Souleifa Amadou Bichara, Wivine Malekere, Emmanuel Jean, Sabryna Doire, Doris Kisaka Mulimi et Latifa Abdelkader.