Les enfants d’âge scolaire de La Boîte à soleil Empress ont appris qu’un peu de travail et de la gentillesse peuvent aller très loin. Les enfants ont travaillé ensemble avec diligence pour fabriquer des couvertures pour les personnes âgées du Foyer Richelieu. Lors de la dernière journée pédagogique, au mois de novembre, les enfants se sont rendus au foyer pour remettre leurs cadeaux en personne.

L’activité a donné aux enfants une motivation, leur a montré comment un simple acte de gentillesse peut avoir un impact important et leur a donné un sentiment d’appartenance à leur communauté francophone. Les enfants étaient très fiers d’eux et heureux d’avoir noué de précieuses relations. L’accueil chaleureux et l’appréciation des résidents ont montré aux enfants qu’ils resteront avec eux et contribueront à favoriser le futur altruisme.

Cette belle initiative est l’un des moyens par lesquels La Boîte à soleil s’emploie à réaliser l’une de nos priorités stratégiques: renforcer la collaboration et les partenariats.

SOURCE: La Boîte à soleil