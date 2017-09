C’est en chantant les hymnes Notre Place et Mon beau drapeau que les d’élèves des écoles des conseils scolaires MonAvenir et Viamonde ont célébré, ensemble, le Jour officiel des Franco-Ontariens, le lundi 25 septembre, à Welland.

Maquillés et vêtus tout de vert et de blanc, quelque 200 enfants ont convergé en autobus scolaires, dans le centre-ville pour la traditionnelle cérémonie de lever du drapeau. Accueillis par le maire, ils ont formé un cercle dans le square des Citoyens, à l’abri d’un soleil de plomb. « Bonjour, soyez les bienvenus », dira Frank Campion, au côté de la présidente de la Caisse populaire Sud-Ouest Ontario Lucie Huot, encourageant les enfants à cultiver leurs racines, à grandir avec leur langue et à en faire un atout dans la vie de tous les jours.

« C’est un grand jour, lance Jean Magny, surintendant de l’éducation au sein du Conseil scolaire catholique MonAvenir. Dans toutes les écoles, les élèves célèbrent comme vous notre langue et notre culture, mais aussi le 20e anniversaire de nos conseils scolaires de langue française. »

Remerciant le personnel éducatif qui travaille sans relâche pour être à la hauteur des attentes des parents, M. Magny a souligné le rôle central de l’école dans la communauté. « Plusieurs de nos établissements fêtent leur 25 e, 50 e voire 125e anniversaire, un exploit qui montre combien l’histoire de l’éducation francophone est riche en Ontario. »

« Inclusive et diversifiée, notre communauté ne cesse de croître et de s’affirmer », signale Véronique Emery. Représentant le Conseil scolaire Viamonde, la directrice de la garderie La Boîte à soleil a expliqué que cette affirmation passait par plusieurs gestes comme la célébration de ce 25 septembre et les illuminations des monuments en vert et blanc, de la Tour CN de Toronto au pont de Welland. Une « preuve de la reconnaissance grandissante de la francophonie en Ontario » à laquelle les 12 000 élèves du conseil scolaire sont fiers d’appartenir.

Pour clore la matinée, les enfants se sont rassemblés en chantant autour du maire et des représentants des conseils scolaires, pour hisser le pavillon vert et blanc, avant de se donner rendez-vous l’année prochaine.

PHOTO: Le maire Frank Campion hisse le drapeau franco-ontarien.