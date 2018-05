Les élèves de l’École élémentaire catholique du Sacré-Cœur ont raflé les premiers prix du 44e concours oratoire de Welland, le jeudi 10 mai à l’Auberge Richelieu.

Dans la catégorie Discours, Alexandra Nickel a su faire preuve d’éloquence et de persuasion en exprimant son opinion, chiffres à l’appui, sur la catastrophe sanitaire et environnementale que représente le plastique dans les océans. Son élocution et sa gestuelle affirmée ont convaincu le jury qui a dû la départager parmi trois autres candidats : Raoul Morissette (2e prix, de Jean-Vanier), William Veenstra et Jayleen Bergeron (prix de participation).

Dans la catégorie Dramatisation, Benoît Grenier a fait un retour tonitruant. Déjà vainqueur l’an passé lorsqu’il était en 7e année, il a utilisé les mêmes ressorts pour s’adjuger le premier prix : une intonation tonitruante et des exclamations appuyées qui ont fait la différence avec Mylène Deamaral (2e prix, de Jean-Vanier), Alyssa Blaney et Izabella Comi (prix de participation).

Alors que les prestations semblaient très serrées, l’épreuve d’improvisation a permis au jury d’affiner le classement des candidats qui disposaient de trois minutes pour préparer la question Qu’est-ce que les jeunes peuvent faire pour prévenir la violence ou les agressions dans la cour d’école?

Nerveux mais inspirés, les élèves ont tour à tour évoqué l’importance de la prévention, du respect d’autrui et de la communication entre élèves mais aussi avec les enseignants pour résoudre des conflits.

Une autre question d’improvisation, Quel projet pourrais-tu suggérer pour améliorer la vie des jeunes francophone de ton âge?, a fait naître de nombreuses idées telle la promotion de la lecture, jusqu’au coup de marteau du chronométreur signalant la fin des deux minutes d’expression imparties.

Au-delà des huit orateurs en compétition, trois élèves de 6e année se sont risqués avec brio à l’exercice. Elijah Noël, Jessie Sider et Alexandre Fallardeau-Mercier ont démontré des qualités telles que l’on pourrait certainement les revoir sur les planches de l’Auberge Richelieu l’année prochaine.

Réunissant les meilleurs orateurs de 7e et 8e années des écoles Jean-Vanier, Saint-François, du Sacré-Cœur (Welland) ainsi que Saint-Joseph (Port Colborne), le concours oratoire offre chaque année aux élèves la possibilité de s’exprimer en français de façon créative devant un auditoire.

Un exercice souvent stressant mais néanmoins stimulant qu’a souligné Mme Chauvel, la directrice de l’école du Sacré-Cœur, au moment de la remise des médailles. « Par votre travail, vos idées, votre prise de risque, votre conviction vous avez tous mérité que l’on vous applaudisse, a-t-elle lancé. Ce n’est pas évident de dramatiser un sentiment ou de convaincre quelqu’un. Le faire en français démontre votre fierté. »

Une fierté partagée à Niagara Falls où se déroulait aussi un autre concours oratoire tout aussi attendu, le 8 mai à l’École élémentaire catholique Saint-Antoine. Marianne Tiwa de l’école Immaculée-Conception a gagné dans la catégorie Discours, devançant Carys Hoday (2e prix) de Notre-Dame-de-la-Jeunesse, tandis qu’Émilie Van Ojen (Notre-Dame-de-la-Jeunesse) a remporté le premier prix en Dramatisation devant Simon Hauber (Immaculée-Conception).

Photo (couverture) : Les candidats du concours de Welland (de gauche à droite) : Jessie Sider, William Veenstra, Alexandra Nickel, Alexandre Fallardeau-Mercier, Jayleen Bergeron, Mylène Deamaral, Alyssa Blaney, Raoul Morissette, Benoît Grenier, Izabella Comi et Elijah Noel.