Des élèves de l’École élémentaire catholique Saint-Antoine à Niagara Falls font partie des 5 000 jeunes canadiens qui ont gagné le défi Cubes énergie organisé dans le cadre du Grand Défi Pierre Lavoie. Ils ont ainsi eu la chance de se rendre à Montréal en juin afin de participer à toute une série d’activités et de spectacles. Les élèves accompagnés d’adultes ont également dormi une nuit au stade olympique avant de se rendre le lendemain au parc d’amusement de la Ronde.

Le défi Cubes énergie est une compétition amicale durant laquelle les élèves doivent bouger le plus possible tant à l’école qu’à la maison. Ce défi s’adresse à toutes les écoles primaires du Canada désirant participer à un projet dynamique et rassembleur initié dans le cadre du Grand défi Pierre Lavoie.

Durant tout le mois de mai, les élèves et le personnel de l’école ainsi que les membres de leur famille immédiate ont pris part à de multiples activités physiques afin de leur permettre d’accumuler des cubes d’énergie; un cube d’énergie étant cumulé pour chaque tranche de 15 minutes d’activité physique. C’est ainsi que les élèves ont pu être sélectionnés pour participer au grand rassemblement de Montréal.

Source : Csc MonAvenir