Au terme d’une marche de 8 km dans le parc Merritt de Welland, les élèves de l’École secondaire catholique Jean-Vanier ont récolté 8350 $, le mercredi 30 mai.

Cœurs en chœur est une collecte de fonds attendue chaque année par les élèves et les enseignants qui y trouvent une occasion de travailler et de s’engager ensemble au profit d’une cause importante : la lutte contre la violence faite aux femmes.

Le chèque a été remis au refuge pour enfants Women Place’s of South Niagara devant l’hôtel de ville où l’orchestre de l’école clôturait l’évènement en musique.

Au total, 140 élèves se sont impliqués lors de cette 12e édition vêtus de t-shirts violet arborant le slogan Et si on pardonnait en violet? Depuis 2007, plus de 95 000 $ ont été réunis, un chiffre qui plaît particulièrement à l’enseignante en mathématiques et organisatrice, Tricia Poulin.

« On change de couleur et de thème chaque année, précise-t-elle. Cette fois, nous avons voulu sensibiliser sur l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. Chacun d’entre nous portait autour du cou le nom d’une de ces femmes et marchait en son honneur. »

Photo (courtoisie Tricia Poulin) : les élèves ont remis la somme de 8350 $