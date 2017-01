Lors d’une conférence de presse à Hamilton, le 13 décembre dernier, la ministre de l’Éducation Mitzie Hunter annonçait que son gouvernement investira une somme de plus de 25 millions $ pour la construction de nouvelles installations scolaires qui desserviront les élèves de langue française des régions de Brantford, Haldimand-Norfolk, Simcoe et Hamilton-Wentworth.

Ces nouvelles installations scolaires pourront accueillir une population scolaire de 800 élèves.

Le financement additionnel annoncé est un pas de plus vers la réalisation d’un projet prioritaire pour le Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud (CSDCCS), soit celui d’obtenir de nouvelles installations scolaires pour l’Académie catholique Mère-Teresa.

Cela fait plus de 20 ans que le CSDCCS réclame de nouvelles installations afin que ses élèves du palier secondaire puissent étudier dans des installations scolaires équivalentes à celles offertes à la majorité.

Au fil des ans et après de nombreuses réclamations et discussions avec le MÉO sur les possibilités d’obtention de financement à ces fins, le CSDCCS s’était prononcé, au printemps 2015, favorable d’unir ses efforts avec le Conseil scolaire Viamonde et le MÉO pour réaliser un projet de centre scolaire-communautaire.

Ce projet a pour vision la construction de deux nouvelles écoles secondaires de langue française distinctes : une école catholique – l’Académie catholique Mère-Teresa – et une école laïque – l’École secondaire Georges-P. Vanier. Ces deux écoles seraient réunies autour d’un centre communautaire qui desservirait la communauté de langue française de Hamilton et des environs.

Le financement annoncé par le MÉO vient concrétiser la portion scolaire du projet. Afin que le projet scolaire-communautaire puisse complètement se réaliser, il reste à confirmer le financement du centre communautaire auquel serait rattaché les deux nouveaux établissements scolaires. Une demande de financement a été élaborée et a été présentée au ministère du Patrimoine canadien dans le cadre de l’Entente Canada-Ontario pour financer cette composante du projet.

Le 11 décembre 2015, le CSDCCS avait annoncé sa décision de faire l’acquisition d’un terrain situé au 16, rue Broughton à Hamilton qui avait alors été mis sur le marché par le Hamilton Wentworth District School Board. Après avoir cherché longtemps pour trouver un site idéal, et après avoir enfin conclu une offre d’achat conditionnelle, le CSDCCS ne pouvait pas laisser passer l’occasion de faire l’achat de ce terrain. Tout récemment, le CSDCCS et le CS Viamonde ont conclu une entente de copropriété pour ce terrain.

Le futur bâtiment devrait ouvrir ses portes l’année prochaine.