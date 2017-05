Talent, sens de la répartie et bonne humeur étaient au rendez-vous lors de la 29e édition du tournoi d’improvisation provincial L’AFOLIE qui s’est déroulé de 25 au 28 avril à l’École secondaire Roméo-Dallaire de Barrie. Hôtesse de l’événement, l’école Roméo-Dallaire a honorablement décroché la 3e place du podium de la division A.

Les jeunes improvisateurs ont fait preuve d’un talent indéniable et ont fièrement défendu les couleurs Viamonde. En plus de la 3e place, les Vipères de Roméo-Dallaire ont gagné quatre coups de cœur dont ceux du « meilleur match » et « meilleur joueur mixte ».

Par ailleurs, grâce à leur remarquable talent en improvisation, Audrey St-Gelais et Olivier Briand, respectivement élèves de 12e et 10e année à l’école Roméo-Dallaire, ont été sélectionnés pour représenter l’Ontario à l’occasion des prochains Jeux de la Francophonie canadienne l’été prochain au Nouveau-Brunswick.

Au total, plus de 300 élèves provenant des quatre coins de la province ont pris part à ce rassemblement mettant en valeur la culture francophone dans une ambiance avant tout amicale.