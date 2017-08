Les 39e Canal Days se tenaient à Port Colborne du 4 au 7 août derniers. D’abord sous la pluie, ensuite sous le soleil, ce festival consacré au monde maritime, une composante indissociable de la région du Niagara, a rassemblé la foule au bord de l’eau, entre autres pour qu’y soient admirés les voiliers qui y étaient accostés.

Ce n’est pas une exagération de dire que les Canal Days sont une tradition. Si, chaque mois d’août, des nouveautés apparaissent au programme, des classiques reviennent aussi au grand plaisir des participants.

Ainsi, parmi ces vaisseaux à fière allure qui affluent vers la petite ville portuaire se trouve l’Empire Sandy, un imposant voilier, véritable vedette de l’évènement, qui entraîne ses passagers sur le lac Érié le temps d’une brève croisière.

Sur la terre ferme, une vente de produits artisanaux, organisée par le Club Optimiste et dont les profits sont versés à des œuvres destinées aux enfants, a réuni bénévoles et acheteurs pour une 11e année.

L’exposition de voitures de collection célébrait quant à elle ses 25 ans tandis que spectacles musicaux, manèges, feux d’artifice et autres divertissements complétaient le portrait de ce à quoi les curieux sont habitués.

Au chapitre des nouveautés, les visiteurs du Historical and Marine Museum pouvaient se faire prendre en photo selon un procédé du milieu du XIXe siècle, le ferrotype, qui consiste à imprimer une image sur une fine plaque de tôle.

De nouveaux vendeurs de nourriture et d’articles divers s’étaient aussi ajoutés à ceux de 2016, au point où leur nombre dépassait la centaine. Côté concerts, quelques artistes ont eu la chance de faire leur marque auprès des festivaliers qui, selon le maire John Maloney, ont totalisé les 400 000 au cours des quatre jours qu’a duré l’évènement.

Tant pour l’esthétisme qui y règne que pour l’histoire dans laquelle il s’enracine, tant pour ses divertissements les plus délurés que pour ses activités les plus tranquilles, ce festival sait plaire aux gens de tous âges. Encore une fois, les Canal Days ont constitué un jalon dans l’été de milliers de touristes.

PHOTO: Les visiteurs, en marchant le long du canal, pouvaient y admirer les bateaux d’hier et d’aujourd’hui.