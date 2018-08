La 40e édition des Canal Days se tenaient à Port Colborne durant le week-end du congé civique, soit du 3 au 6 août derniers. Ce festival consacré au monde maritime a encore cette année rassemblé des milliers de visiteurs venus admirer les magnifiques voiliers accostés au quai.

Les festivaliers ont eu l’opportunité d’explorer le pont et de manœuvrer le gouvernail du grand voilier Empire Sandy, l’une des attractions préférés du public lors de ce rendez-vous estival. Nichée à la jonction du Canal Welland et de la rive Nord du lac Erie, Port Colborne est une communauté munie d’une riche histoire nautique et très accueillante. Tous les membres de cette municipalité prennent le temps de célébrer leur patrimoine maritime durant ce festival.

Pour cette édition anniversaire, les activités étaient présentées dans une douzaine d’endroits dans la ville, dont le parc Seaway et le Historical and Marine Museum.

Les amateurs de musique jazz ont profité de prestations musicales au Centre Roselawn, et une navette amenait les visiteurs au Centre de santé et bien-être Vale pour une exposition intérieure des œuvres d’artisans de la région. L’historique rue West était bondée de kiosques de produits divers et de nourriture pour combler tous les palais. Finalement, la série de concerts Canal Days était présentée au H.H. Knoll Lakeview Park.

On estime à près d’un demi-million le nombre de visiteurs pour cette 40e édition de ce festival qui ne cesse de grandir. L’exposition de voitures de collection célébrait quant à elle ses 26 ans tandis que spectacles musicaux, manèges, feux d’artifice et autres divertissements complétaient une programmation bien remplie.

Cet évènement rapporte d’importantes retombées économiques à la municipalité car près de 40 % des festivaliers proviennent de l’extérieur de la région et dépensent près de 10 millions $ au cours des quatre jours d’activités. Achat de marchandises, repas au restaurant, frais d’entrée à des évènements ou attractions, hébergement, déboursés divers en essence, en stationnement, etc. Bref, les Canal Days sont une source de revenus importante pour Port Colborne et tout indique que le festival a de bonnes chances d’atteindre son demi-siècle.

PHOTO: L’Empire Sandy