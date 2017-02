L’imagination des membres de l’Association des francophones de Kitchener-Waterloo (AFKW) ne semble jamais s’épuiser lorsque vient le temps de mettre sur pied de nouvelles activités. Ainsi, au cours de l’automne 2016, l’organisme avait organisé deux ateliers de peinture dont le succès a vite convaincu les organisateurs de poursuivre l’expérience.

Les 26 janvier et 5 février derniers, la communauté de langue française était à nouveau invitée à développer son sens artistique en suivant les conseils et les suggestions de Paule Charland. Membre du conseil d’administration de l’AFKW, Mme Charland partage son temps entre son emploi, ses engagements bénévoles et sa passion pour la peinture. Elle pratique cet art depuis de nombreuses années et ses œuvres ont été exposées à plusieurs reprises.

« Je les guide avec un tableau, mais ce n’est pas très rigide comme instructions. Je les laisse explorer autre chose », explique Mme Charland. Lors des deux dernières rencontres, les participants, réunis dans un café de Waterloo, ont passé deux heures à peindre un paysage hivernal en s’inspirant d’une toile de leur professeur bénévole. L’activité de janvier s’adressait à un public plutôt adulte puisque le forfait incluait non seulement le matériel, mais un verre de vin et des hors-d’œuvre. L’atelier de peinture du 5 février a cependant revêtu une dimension familiale tout en incluant, encore une fois, le matériel et une collation.

Dans ce cours de peinture aux règles aussi souples que possible, l’usage s’est imposé de proposer des thématiques liées à la saison. Comme aucune expérience n’est requise, cela permet aux participants de tenter d’acquérir certaines habiletés au même moment et de s’amuser ensemble. D’ailleurs, l’activité permet également de socialiser dans une atmosphère détendue.

Cette initiative de l’AFKW rassemble des participants de tous âges qui ont ainsi l’occasion de découvrir un nouveau passe-temps qui gagne en popularité. D’autres ateliers sont prévus au cours des prochaines semaines. Tous y sont les bienvenus pour y exercer leur créativité et se divertir en français.