Avec le vieillissement de la population, le gouvernement fédéral n’a d’autre choix que d’accorder une attention toujours plus grande aux besoins des aînés. Le programme Nouveaux Horizons a, à cet effet, pour raison d’être de soutenir financièrement les initiatives contribuant au mieux-être des personnes du troisième âge.

Au cours des derniers mois, le Cercle des aînés de Cambridge a fait l’expérience des vastes possibilités offertes par ce programme en organisant des ateliers formateurs sur des sujets diversifiés. Ainsi, en octobre et novembre, quatre sessions d’information sur les diverses formes de violence et d’exploitation dont les personnes âgées peuvent être victimes ont été animées par Marcelle Jomphe et ont eu des effets bénéfiques indéniables. Les participants ont appris beaucoup et ont eu l’occasion de discuter de cette problématique.

Ce succès a encouragé l’organisme à renouveler ce type d’activité, d’autant plus qu’elles permettent de tirer certains aînés de leur isolement. C’est donc en se penchant sur une réalité qui en préoccupe plus d’un que le Cercle a attiré à nouveau plusieurs participants venus de Cambridge, de Guelph et de Kitchener-Waterloo.

« Muscler vos méninges » : tel était le titre de ce programme qui, en une série de 10 rencontres de deux heures, avait pour objectif de stimuler les capacités mémorielles des participants. Ceux-ci, au nombre de 14, ont été fidèles au programme et ont assisté avec assiduité à chaque atelier. Ce programme a été conçu par le Centre de recherche et d’expertise en gérontologie sociale, une institution québécoise, et a été animé à Cambridge par Claude Charpentier et Louise Kruithof, deux membres du Cercle des aînés.

Charpentier et Mme Kruithof disposaient déjà d’une expérience en pédagogie puisqu’ils ont tout deux travaillé dans le domaine de l’enseignement. Pour parfaire leurs aptitudes et bien maîtriser la matière qu’ils avaient à transmettre, tout deux consacraient trois heures par semaine à se préparer à offrir les ateliers. Ils disposaient pour ce faire d’un guide d’animation préparé par les concepteurs du programme.

« Muscler vos méninges » ne s’adresse pas à ceux qui sont aux prises avec des problèmes d’Alzheimer mais plutôt à ceux qui s’inquiètent des changements intellectuels occasionnés par le vieillissement normal. Exercices physiques, conseils sur la nutrition, astuces pour améliorer la rétention mémorielle, échanges sur l’importance de maîtriser les technologies et sur les bienfaits du bénévolat, etc. : de nombreux thèmes ont été soulevés au cours du programme dont le dernier atelier s’est tenu le 8 décembre. « Tout ça dans le but de donner une certaine confiance aux gens », commente M. Charpentier.

Ce programme demandait un investissement personnel assez important de la part des participants. Beaucoup de documentation leur était remise et il leur était suggéré de s’adonner à certaines activités à la maison pour bien assimiler la matière apprise. « Il y en a pour tous les goûts. On n’essaie pas de stresser les gens », rassure Claude Charpentier.

Les participants étaient très satisfaits de leur expérience. Ce succès pourrait faire en sorte que le programme soit de retour en 2017.