Les membres du Cercle des aînés de Cambridge se retrouvent une fois par mois pour un souper amical au centre communautaire francophone local. Cette année, le président de l’organisme Claude Charpentier a mis sur pied une série d’activités intitulées Bien vieillir à Cambridge dans le cadre du programme Nouveaux Horizons. Cette initiative permet au Cercle de joindre l’utile à l’agréable lors de ces soupers en offrant des ateliers sur des sujets d’intérêts pour cette clientèle.

Le jeudi 16 février, après un souper-spaghetti servi par les bénévoles de l’organisme, M. Charpentier recevait un avocat pour un atelier sur les procurations et les testaments.

Originaire de Sudbury, Me Joseph Richards travaille pour la clinique juridique communautaire de la région de Waterloo située à Kitchener. Membre de l’Association des juristes d’expression française de l’Ontario, il détient une maîtrise en droit et se spécialise en droit administratif, constitutionnel et en droit de la personne.

D’entrée de jeu, le jeune avocat avise les participants qu’il est là uniquement pour les renseigner sur les procurations et les testaments et non pour leur donner des avis juridiques.

Me Richards a commencé son atelier en définissant le terme « procuration », soit « un document juridique qui exprime vos volontés à une personne que vous autorisez à agir à votre place ».

Il a par la suite expliqué les trois types de procurations, celle perpétuelle relative aux biens, la procuration temporaire toujours relative aux biens et celle relative aux soins de la personne. « Cette dernière est un document juridique dans lequel vous désignez une personne pour prendre en votre nom des décisions concernant votre traitement si vous deveniez inapte à le faire, indique M. Richards.

Les participants à cette séance d’information en ont profité pour poser de nombreuses questions par rapport aux différents types de procurations et ont offert de nombreux scénarios d’épisodes vécus dans leur famille en exemple.

Cette discussion a amené l’avocat à expliquer les différences fondamentales entre la procuration et un testament : « Votre testament porte sur la répartition de vos biens après votre décès et il entre en vigueur uniquement à votre décès. La procuration et le testament de vie s’appliquent de votre vivant seulement et ils prennent fin au moment de votre décès. »

Au cours de cet atelier, les participants ont appris notamment comment rédiger un testament de vie à la main, qu’un testament dactylographié doit être daté et signé avec deux témoins, que les testaments par vidéo ne sont pas valides en Ontario et qu’un avocat n’est pas nécessaire pour rédiger un testament. Cependant, une consultation juridique est toujours recommandée.

Les membres du Cercle des aînés de Cambridge sont repartis satisfaits des nombreux renseignements obtenus lors de cet atelier.