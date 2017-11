Le fruit des ateliers de peinture de l’Association des francophones de Kitchener-Waterloo (AFKW) est présenté au théâtre Registry de Kitchener jusqu’au 13 novembre.

Intitulée Célébrations, l’exposition dont le vernissage a eu lieu le 27 octobre, en préambule d’une soirée de contes francophones, rassemble les acryliques de plusieurs peintres amateurs, réalisées en seulement deux séances de trois heures.

« En cette année anniversaire de la Confédération, c’est un hommage à quelques-uns de nos grands peintres canadiens-français qui ont contribué à l’histoire artistique du Canada, explique l’artiste Dominique Cinq-Mars Delay, co-responsable de l’atelier de peinture de l’AFKW. On a demandé à nos élèves de s’inspirer du peintre de leur choix puis on les a conseillés sur les techniques, les mouvements, le paysage, la direction, etc. pour créer leur propre tableau. »

Présentées sur des supports de taille identique à l’entrée du théâtre, les œuvres offrent un résultat convainquant et homogène. On y retrouve principalement des paysages inspirés des œuvres de Jean-Paul Lemieux, Marcel Barbeau, Jean-Paul Riopelle, Suzor Côté , Simon Brascoupé ou encore Marc-Aurèle Fortin.

« Le résultat est surprenant, constate l’artiste Paule-Madeleine Charland. Cela montre que la peinture est accessible à tout le monde. Avec un peu de pratique, on peut créer de belles choses, affirme celle qui a relancé les ateliers de peinture en mars dernier. Le groupe évolue et nous choisissons régulièrement des endroits différents en fonction des thèmes et des envies de chacun. »

La surprise de cette exposition vient sans doute d’Alina Amaya qui, du haut de ses 9 ans, s’est intéressée aux travaux de Fernand Leduc pour réaliser un sapin de Noël coloré aux formes géométriques. Suzanne Dansereau, qui peignait pour la première fois, a quant à elle cherché à mettre en opposition le ciel et terre, une métaphore de la paix et de la guerre.

Autant de tableaux qui pourraient donner le goût à d’autres amateurs de pousser la porte des ateliers de l’AFKW qui fournit le matériel et, surtout, de précieux conseils.

Photo : Dominique Cinq-Mars Delay et Paule-Madeleine Charland (au centre) lors du vernissage de l’exposition.