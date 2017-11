Les fidèles de l’émission du samedi matin à l’antenne de Radio-Canada ont été agréablement surpris le 4 novembre dernier lorsqu’ils ont entendu tous ces jeunes de la péninsule du Niagara au micro de Grands Lacs café.

En effet, à peine le bulletin de nouvelles terminé, quelques minutes près 7 h, l’animateur habituel Éric Robitaille a fait remarquer l’ambiance particulière qui régnait dans le studio improvisé dans la salle communautaire du Centre de santé de Welland, souligne qu’il va se passer quelque chose de spécial et salue d’emblée la dizaine d’élèves des écoles Confédération et Jean-Vanier qui partageront l’antenne à ses côtés pendant la durée de l’émission.

Les jeunes animateurs, chroniqueurs et interviewers d’un jour rassemblés autour du journaliste Michel Laforge et d’Éric Robitaille sont fin prêts à s’emparer des ondes de la Société d’État à partir de Welland. Après deux semaines de formation intensive dans leurs écoles respectives par cette équipe dynamique, et à laquelle se sont joints d’autres formateurs, ces adolescents étaient très enthousiastes à l’idée de partager non seulement leurs passions respectives mais aussi leurs préoccupations, leurs intérêts, leur vie au quotidien dans la Péninsule.

Ces jeunes, ce sont Olivia Cyr, Simon Yeomans, Aubrey Roy, Sherna Jean-Charles, Laveena Lavoie et Libarasse Diallo (École secondaire Confédération) ainsi que Ilann Morrissette, Émile Bélanger, Karigan Boudreau, William Tam, Luc-Alexandre Grenier et Drew Espinoza (École secondaire catholique Jean-Vanier).

Et si ces adolescents ont eu l’occasion de participer à ce projet, c’est grâce à la Maison de la culture francophone du Niagara (MCFN), organisme créé il y a moins de deux ans dont la mission est d’unir les francophones et d’affirmer leur présence dans toute la Péninsule pour préserver la pratique du français. Selon le président de la MCFN, Marc-Yvain Giroux, la première initiative de la Maison était ce partenariat avec Radio-Canada.

C’est ainsi que, depuis le 23 octobre dernier, à raison d’une heure par jour, ces jeunes se sont familiarisés avec les divers aspects de la conception d’une émission radio et, pas n’importe laquelle, celle de Grands Lacs café en ondes le samedi de 7 h à 11 h.

Au cours de la première heure, les auditeurs ont pu apprendre à connaître ceux avec qui ils passeraient le samedi matin du 4 novembre. En effet, chacun a eu l’occasion de se présenter et d’indiquer son rôle dans le cadre de l’émission et le sujet de sa chronique le cas échéant. La présence de l’animateur Éric Robitaille et du journaliste Michel Laforge se faisait surtout rassurante car les animateurs et chroniqueurs d’un jour était nettement à la hauteur des attentes.

Les animateurs Olivia et Ilann ont mené d’une main de maître les divers débats et entrevues avec les chroniqueurs de leurs écoles respectives. Pour leur part, les chroniqueurs en herbe ont parlé de leurs passions telles que l’architecture gothique et la musique Dubstep (Karigan), les reptiles (Laveena et Aubrey), la musique J-Pop (William), des jeux vidéo qui ont changé le monde (Drew), l’histoire du hip-hop (Sherna).

Émile a fait connaître le joueur de soccer Samuel Piette (son cousin!) tandis que Luc a livré son top-5 des meilleurs campus de football américains et passé en revue les meilleurs vinyles des années 90. Simon a retracé l’histoire du Niagara et Liberasse s’est penchée sur l’intégration des immigrants dans la région du Niagara et les organismes qui leur viennent en aide. Émile a également fait la critique du roman Le secret des rois, et Laveena a retracé le parcours de Stephen Curry.

À ces diverses présentations et chroniques se sont greffées des entrevues avec Marc-Yvain Giroux, Marcel Castonguay (directeur général du Centre de santé Hamilton-Niagara) ainsi que les enseignants responsables des élèves (Marie-Claude Leclerc et Éric Labonté).

Cette aventure qui s’avérait peut-être terrifiante au départ pour certains élèves a été un voyage radiophonique extraordinaire pour tout un chacun. Autant pour l’équipe de Radio-Canada que pour les jeunes. Michel Laforge a pris plaisir à découvrir la « saveur sud-ontarienne », Éric Robitaille a pu apprécier la région touristique du Niagara et son doux climat, Olivia a avoué que le métier d’animatrice était maintenant « l’un de ses cinq premier choix de carrière », etc. Quant aux enseignants responsables, ils étaient très fiers de leurs élèves. « Ils sont vraiment chanceux d’avoir vécu cette expérience », a indiqué Mme Leclerc, de l’école Confédération.

Selon les commentaires recueillis à la suite de cette première initiative de la MCFN, tout porte à croire que de telles activités contribueront à valoriser le fait français auprès des jeunes de la Péninsule. Avec pareil coup d’éclat, la Maison de la culture francophone du Niagara a fait la démonstration de l’utilité de son rôle dans la région.

Photo : les jeunes animateurs, chroniqueurs et interviewers autour du journaliste Michel Laforge et d’Éric Robitaille, dans la salle communautaire du Centre de santé de Welland.