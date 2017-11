La revitalisation de la cour de l’école Saint-René-Goupil, à Guelph, va bon train. Cela fait déjà quelques années que le grand terrain de l’école se fait de moins en moins vide au gré de l’avancement du projet. Après la nouvelle structure de jeux offerte à l’entrain des élèves ces derniers mois, des arbres se sont ajoutés pour peupler la cour.

Le 24 novembre avait lieu une brève cérémonie pour souligner l’ajout de ces deux érables et deux tulipiers ainsi que pour remercier les donateurs ayant contribué à ce nouveau développement dans le dossier de la revitalisation de la cour. À 11 h, le directeur, des élèves et quelques parents étaient à l’extérieur, le temps de mettre en valeur ce qu’avait permis la subvention de 2700 $ d’Arbres Canada, un organisme se consacrant au reboisement et à la sensibilisation à l’écologie et qui était également représenté en cette occasion. Ces fonds provenaient de Staples Advantage, une entreprise partenaire d’Arbres Canada.

Ces quatre arbres sont venus s’ajouter à la dizaine d’autres qui avaient été plantés précédemment. Tous borderont un jour un sentier que l’école envisage d’aménager autour du terrain de soccer et qui sera lié au sentier public Silvercreek qui longe la cour. « Notre but, c’est d’ajouter de la couleur, ajouter de l’ombre et montrer aux enfants que c’est bon pour l’environnement », explique Mélanie Gauthier-Paquette, une des membres du conseil d’école très engagée dans ce dossier.

Les nouveaux arbres ont été plantés le 20 octobre dernier. Déjà imposant, ils ont nécessité l’utilisation d’une pelle mécanique qui, en cette journée pédagogique, a pu opérer en toute sécurité sans risque de heurter un élève. La subvention a également servi à l’achat d’articles destinés à garder les arbres en santé et à faciliter leur préservation, telles des clôtures qui ont été installées avant que ne commence l’hiver.

L’école Saint-René-Goupil se démène avec énergie pour mener à bien la transformation de sa cour et en faire un lieu amusant, sain et accueillant pour les élèves. Le mois dernier, dans le cadre d’un concours national ayant pour but d’appuyer des initiatives communautaires, l’école avait obtenu plus de 16 000 votes du public, sans toutefois réussir à se qualifier. Mais cet appui populaire démontre que l’idée mise de l’avant remporte facilement l’assentiment.

PHOTO : La cérémonie fut l’occasion de remercier les bailleurs de fonds.