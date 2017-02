C’est sous son plus beau jour que l’école élémentaire Saint-Joseph de Port Colborne a été l’hôte la semaine dernière d’une cérémonie de citoyenneté canadienne au cours de laquelle 20 nouveaux citoyens provenant de 14 pays ont été accueillis au Canada.

De ce nombre, deux d’entre eux s’exprimaient en français. Les élèves et les membres du personnel de l’école en plus de la présidente du Conseil ont eu la chance de vivre cette expérience et d’ainsi renouveler leur fierté canadienne.

Lors de la cérémonie, la directrice de l’école, Anahid Elkes, s’est exprimée sur son propre parcours en tant qu’immigrante au Canada : « Comme vous, j’ai adopté le Canada et j’ai fait ma place ici petit à petit au fil des années. J’y ai entrepris une carrière en enseignement et je suis maintenant directrice de cette école. Je vous souhaite un parcours tout aussi heureux que le mien. »

Depuis plusieurs semaines, le personnel enseignant préparait les élèves à vivre cette belle expérience tout en faisant le lien avec le curriculum et en soulignant la fierté d’être des Canadiens francophones.

L’école avait pris soin de bien décorer la salle avec de nombreux éléments artistiques à saveur canadienne préparés par tous les élèves. Ceux-ci avaient également écrit des messages de bienvenue ainsi que des vœux pour chacun des nouveaux citoyens canadiens et ils ont entonné avec enthousiasme l’hymne national du Canada, qu’ils ont chanté dans les deux langues officielles.

Le député Vance Badawey, le maire de Port Colborne John Maloney ainsi que d’autres dignitaires et membres de la communauté ont participé à ce bel événement qui s’inscrit dans le cadre des activités visant à souligner le 150e anniversaire du

Canada.