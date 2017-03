Le 23 février dernier, l’École secondaire catholique Jean-Vanier célébrait les cultures d’ici et d’ailleurs. Un spectacle conçu à cet effet fut présenté à quatre reprises dans la journée, rejoignant environ 2000 spectateurs.

La première représentation avait réuni le personnel et l’ensemble des élèves de Jean-Vanier et les deux suivantes, les jeunes des écoles élémentaires catholiques de la région. En soirée, les élèves présents sur scène avaient encore de l’énergie à revendre pour la dernière représentation destinée à la communauté.

C’était sans surprise dans le cadre du Mois de l’histoire des Noirs que ce spectacle avait été organisé, mais l’évènement, s’inspirant de toutes les cultures, se justifiait de bien d’autres façons. Ainsi, dans son mot de bienvenue, Mona Larose, animatrice culturelle, a souligné que ce spectacle avait pour but d’illustrer la diversité croissante de la communauté scolaire. En effet, plus de 20 cultures ou nationalités se fréquentent aujourd’hui à Jean-Vanier. Il s’agissait également d’une belle façon de poursuivre les célébrations du 25e anniversaire de l’école tout en se joignant à celles du 25e anniversaire du Centre de santé communautaire Hamilton-Niagara (CSCHN), un organisme ayant contribué à l’organisation de cette soirée.

Le spectacle, d’une heure, a débuté avec un hommage aux Premières Nations et une prière. Après un intermède musical, deux jeunes comédiens sont arrivés sur scène pour une courte saynète qui devait constituer l’armature du reste du spectacle. Interprétant le rôle de voyageurs se déplaçant partout sur la planète, ils sont revenus de temps à autre pour présenter les pays visités. L’Inde, l’Irlande, la Barbade, la France, les États-Unis, etc., ont eu droit à des numéros de danse et de musique interprétés avec brio par plusieurs élèves. La troupe de danse de l’École élémentaire catholique Sacré-Cœur s’est également jointe au spectacle.

L’évènement a aussi permis de rendre hommage à deux personnalités s’étant distinguées dans le domaine de l’intégration des immigrants, soit Emmanuel Mompongo du CSCHN et Geneviève Gareau-Mosse, autrefois directrice de l’école Saint-Joseph à Port Colborne et maintenant bénévole active auprès des minorités culturelles.

Les célébrations se sont conclues par un repas. Les convives ont goûté au nombreux mets qui avaient été préparés et qui permettaient cette fois de voyager par les saveurs. Bref, en musique, en danse et en gastronomie, l’école Jean-Vanier a permis aux gens de tous âges de faire le tour du monde.