L’École élémentaire catholique (ÉÉC) Saint-Nicolas a accueilli plusieurs membres de la communauté scolaire, des conseillers municipaux de Milton et des partenaires communautaires lors de la cérémonie officielle marquant le 10e anniversaire de l’école. Plusieurs activités étaient offertes dans les salles de classe auxquelles toute la communauté scolaire a pu participer en dégustant de délicieux biscuits confectionnés par les familles de l’école.

Patrick Thibodeau, un des enseignants fondateurs de l’école, a présenté un bref historique de Saint-Nicolas. C’est le mardi 4 septembre 2007 que l’école a accueilli ses premiers 74 élèves. À cette époque, l’école était située dans une bâtisse temporaire au coin des rues Britannia et Trafalgar. Ce n’est qu’en septembre 2010 que l’école a emménagé à l’emplacement actuel, sur l’avenue Woodward.

Le nom de Saint Nicolas avait été choisi parce qu’il est le patron des écoliers. Saint Nicolas valorise la charité, l’espérance et la foi.

Aujourd’hui, la communauté de l’ÉÉC Saint-Nicolas comprend plus de 430 élèves, plus de 200 familles et une quarantaine de membres du personnel. « En seulement une décennie, l’école a su faire sa place au sein de la communauté de Milton et participe activement à la vitalité et au dynamisme de la francophonie ontarienne. Je suis très fier aujourd’hui de voir l’engouement de la population pour cette belle école », a affirmé Dominique Janssens, conseiller scolaire de Halton.

La cérémonie officielle a débuté avec la chorale du personnel qui a interprété la chanson thème de l’année Je suis dans la joie avec la collaboration d’Arianne Daley, élève de 6e année, de Nora Stewart, surveillante du dîner et dirigée par Valérie Intraligi, directrice de l’école. Le père Jonas, qui était présent lors de l’ouverture de l’école, a adressé quelques mots aux invités et trois élèves du Club des enfants de Dieu ont récité la prière du 10e anniversaire. La chorale des élèves de Saint-Nicolas a chanté l’hymne national et des élèves maternelle-jardin ont interprété une version chantée du Notre Père suivie d’un numéro de danse présenté par la très talentueuse Ava Villella, élève de 3e année. Un petit montage vidéo a également permis à certains élèves d’exprimer leur amour envers leur école.

Un parent de l’école, Mme Guy-Mbayo, a composé le chant de clôture de la cérémonie officielle. À la fin de l’événement, la directrice a invité des représentants des différents membres qui forment la communauté scolaire de Saint-Nicolas à monter sur scène pour le dévoilement d’une murale spécialement créée pour l’occasion par les élèves de l’école. « Notre école en est une qui vibre par son personnel motivé, accueillant et soucieux du bien-être et de l’épanouissement de chaque enfant, par ses parents, tuteurs et tutrices engagés et prêts à prêter main forte dans le cadre de différents projets et initiatives et sorties éducatives et par ses élèves chaleureux et ouverts, débordant d’énergie, de talents et d’idées. »

« L’ÉÉC Saint-Nicolas offre depuis 10 ans une éducation de qualité qui donne toute sa place à la langue française et la culture francophone, empreinte des valeurs de la foi catholique. Nous sommes très fiers de tous les accomplissements qui ont été faits au sein de l’école et cela, en seulement 10 années d’existence », a déclaré André Blais, directeur de l’éducation.

Melinda Chartrand, présidente du Conseil, n’a malheureusement pas pu se joindre à la fête, mais a tout de même tenu à envoyer un message pour souligner le 10e anniversaire de l’école. « Au nom de toute la table du Conseil, j’aimerais féliciter l’École élémentaire catholique Saint-Nicolas pour ses 10 ans d’excellence au coeur de la communauté catholique de langue française à Milton. Votre communauté scolaire grandit et permet à un nombre croissant d’élèves de se prévaloir de leur droit à l’éducation catholique de langue française. Vous pouvez être fiers du travail accompli et de votre grand dévouement au succès des élèves! »