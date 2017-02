Grâce à la grande générosité de la communauté scolaire, les élèves de l’École élémentaire Champlain de Welland ont maintenant accès à un laboratoire de fabrication.

Inauguré en grande pompe le 9 février dernier, cet espace de création et de découverte est un lieu qui vise à stimuler les talents artistiques chez les élèves et laisser libre cours à leur créativité. La réalisation concrète de leurs idées passera par l’expérimentation, l’expérience, l’apprentissage et le bricolage.

Ce sont les dons de divers matériaux et outils par les membres du personnel et les parents qui ont permis la réalisation de ce projet. Les élèves pourront désormais fabriquer, découvrir, bâtir, planifier et créer selon leurs champs d’intérêts.



Source : Conseil scolaire Viamonde