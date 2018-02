Jusqu’au 19 février, loisirs en plein air, patinage libre, concerts, contes et projections de films ponctuent le 40e WinterFest de Hamilton en divers endroits de la ville. Au Gourley Park, concours de bûcheronnage et balades en calèche étaient proposés dimanche dernier aux familles, tandis que se prépare le mercredi 14 février la soirée French Kiss. À l’invitation du Centre français de Hamilton, trois groupes francophones se succéderont dès 17 h 30 sur la scène du Artword Artbar : Amélie & Les Singes Bleus, Moonfruits et Le R 1er.