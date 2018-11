C’était un grand jour, le jeudi 25 octobre, pour les membres de la Table interagences du Niagara qui ont assisté, en compagnie de leurs partenaires au lancement du site bonjourniagara.com et de la brochure Portrait de la communauté francophone de Niagara à l’hôtel Four Points Sheraton de Thorold. C’est la directrice du développement d’affaires pour Entreprise Niagara, Susan Morin, qui a été la maîtresse de cérémonie pour cet événement.

Mme Morin a rappelé que le comité visibilité de la Table interagences de Niagara a mis près d’un an à compiler des renseignements utiles sur les services gouvernementaux et du secteur public offerts en français dans la région de Niagara.

De plus, le site bonjourniagara.com mettra à disposition ces données. Une vidéo promotionnelle, des articles sur le quotidien des francophones à Niagara et une campagne sur les réseaux sociaux s’ajouteront au volet « tourisme » déjà existant du site. La nouvelle brochure, qui sera disponible en format téléchargeable, peint le portrait d’une communauté francophone vibrante et décrit les activités, les projets en cours et à venir pour les francophones de Niagara.

« Véritable force en action, les organismes francophones travaillent fort pour se valoriser, insiste Mme Morin. C’est le temps de prendre notre place dans le développement de la région. »

« La communauté francophone est une communauté vibrante et active partout dans le Niagara. Nous sommes heureux de collaborer avec tous les secteurs de la communauté et nous souhaitons que tous les citoyens de la région puissent exploiter nos ressources », renchérit Lucie Huot, directrice générale du Centre d’emploi et de ressources francophones (CERF).

Nul doute que le site web et le portrait communautaire sont des ressources importantes pour les utilisateurs actuels et potentiels et s’adressent autant à la population locale qu’à ceux qui envisagent de s’installer dans la région. Ces outils font le lien entre les services disponibles et les utilisateurs potentiels et encouragent les partenariats entre les fournisseurs de services francophones et anglophones de tous les secteurs et dans toute la région de Niagara.

C’est la société d’aide au développement Entreprise Niagara a mené le projet au nom de la Table interagences de Niagara. Cette table de concertation compte plus de 35 fournisseurs de services de la communauté francophone en plus de plusieurs partenaires y compris des conseils scolaires, des fournisseurs de soins de santé, des fournisseurs de services à l’emploi, etc. Les fonds de cette initiative proviennent de l’Office des affaires francophones et de divers partenaires communautaires.

Afin que la communauté francophone locale puisse prendre sa place et envisager un avenir « positif », elle s’est dotée d’outils qui lui permettront « de porter haut le flambeau » de la langue et de la culture françaises dans le Niagara.

PHOTO: L’assistance a suivi avec intérêt les explications sur les caractéristiques du site.