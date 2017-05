Dans la grande salle du Centre de santé communautaire à Welland, Christian Paradis brandit un petit boîtier blanc devant une assemblée d’épargnants et d’assurés. « Cette technologie développée par nos spécialistes permettra à chacun d’entre vous d’anticiper une inondation et de mieux protéger son habitation », déclare-t-il, alors que plusieurs régions de l’Ontario et du Québec sont sinistrées. Le directeur général de la nouvelle Caisse populaire Desjardins Sud-Ouest Ontario, née de la fusion des caisses de Pointe-aux-Roches-Tecumseh et Welland, affectionne les innovations, surtout quand elles améliorent le quotidien de sa communauté.

En ce lundi 8 mai, il est venu expliquer les avantages de la nouvelle caisse en fonction depuis le 1er janvier. « Il est désormais plus facile pour nous de recruter et de proposer des perspectives de carrière stimulantes à nos employés. Les particuliers comme les entreprises peuvent aussi compter sur des services étendus au sein d’une caisse plus solide financièrement ». Il ne s’en cache pas, les raisons sont en partie économiques et il doit apaiser certains de ses membres inquiets du bouleversement. « Même si l’harmonisation prendra du temps, on est très bien parti : nous enregistrons un bénéfice de 800 000 $ pour un objectif situé à 2 millions $ d’ici la fin de l’année ». La croissance générale de 7 % et le chiffre d’affaires de 930 millions $ rassurent l’auditoire.

Naturel et décontracté, tenue impeccable, ce quinquagénaire dynamique plaisante volontiers et inspire une totale confiance lorsqu’il concilie performance et progrès social, rentabilité et bonheur. Et de pointer du doigt une photo de ses 38 employés projetée sur l’écran : « Vous voyez ces gens, ils sont heureux. Si mes collaborateurs sont heureux, mes membres sont heureux, alors toutes les conditions sont réunies pour faire de bonnes affaires ensemble. »

Expert dans les services aux entreprises, ce diplômé en administration des affaires de l’Université du Québec à Rimouski, reconnu pour son esprit rassembleur et créatif, a naturellement trouvé sa voie dans la gestion. Spécialisé dans le prêt aux entreprises, il a travaillé trois ans pour le gouvernement avant de se tourner vers ce qui allait devenir un défi professionnel et humain. Recruté en 1995 par la Caisse Desjardins, il prend les rênes du centre financier aux entreprises Est de l’Ontario, dans la région d’Ottawa-Montréal.

« Ce qui m’a toujours guidé, c’est le sentiment d’avoir la main sur des décisions qui vont impacter la communauté, au plus près de la réalité, confie-t-il. Nous apportons notre appui, en dons et en commandites, aux initiatives locales qui valorisent l’éducation, la santé, l’environnement et ou encore les nouvelles technologies. »

Depuis sa nomination comme directeur de la Caisse de Pointe-aux-Roches-Tecumseh en 2011, Christian Paradis s’est installé à Lakeshore, sur les rives du lac Sainte-Claire, avec la même envie d’aider ses membres. Oui, ses « membres ». Car au sein du premier groupe financier coopératif au Canada, il n’y a aucun client. Et cela fait, selon lui, toute la différence. « Nos dirigeants sont élus et nos membres sont propriétaires, poursuit-il. Chacun a son mot à dire et prend part aux grandes décisions de la coopérative dans l’intérêt commun. »

Cet esprit solidaire, démocratique et participatif colle à la peau du père de famille de 52 ans qui s’investit personnellement dans les activités de la communauté, y associant volontiers ses proches. Il n’est pas rare de rencontrer sa femme Nancy et ses deux enfants Christopher, 17 ans, et Roxanne, 25 ans, impliqués dans les activités et autres comités.

Désormais à la tête d’une caisse imposante rassemblant près de 12 000 sociétaires, Christian Paradis poursuit sa mission : contribuer, à son échelle et avec pragmatisme, à faire avancer la société en développant des stratégies, des services, des partenariats et des technologies profitables à tous, comme l’illustrent la création d’un centre d’expertise multidisciplinaire pour accompagner les épargnants de la région, la mise en place de distributeurs adaptés aux nouveaux besoins à l’horizon 2019 ou encore le soutien de la caisse à la Course Grands Voiliers, un des événements phare du 150e anniversaire de la Confédération, qui fera halte cet été à Hamilton.

Photo : Christian Paradis, directeur général de la Caisse populaire Desjardins Sud-Ouest Ontario.