Les acteurs de la francophonie du Niagara se sont retrouvés au Musée de Welland le vendredi 17 août pour la Célébration de la francophonie.

Le Centre de santé communautaire Hamilton-Niagara, CERF Niagara, le Conseil scolaire Viamonde, le Collège Boréal, la paroisse du Sacré-Cœur et l’ABC Communautaire ont répondu à l’invitation pour mieux faire connaître les services en français et montrer que l’on peut apprendre, se former et tout simplement vivre en français dans la Péninsule, particulièrement à Welland.

En présence de la curatrice du musée Penny Morningstar, le maire Frank Campion a d’ailleurs rappelé, lors de la cérémonie d’accueil, qu’il était attentif à la pérennité et au développement de la culture francophone dans une ville qui s’est bâtie en partie grâce à la communauté de langue française, historiquement présente depuis les années 1920.

« C’est la troisième année que le musée organise cette célébration », explique Michael Carrière, responsable du service aux visiteurs. Cet étudiant a contacté l’ensemble des organismes communautaires et géré l’organisation générale de l’événement. Une trentaine de personnes sont venues à l’ouverture : des francophones, quelques francophiles et des visiteurs du musée, surpris et intéressés, qui sont restés pour savoir ce qui se passait.

Pour Michael Carrière, toutes les occasions sont bonnes pour découvrir la communauté francophone : « Le musée essaie de la promouvoir par le biais d’expositions bilingues et d’animations telles que celle-ci. L’objectif est de dire au monde qu’on supporte le bilinguisme, comme une richesse pour la ville et ses résidents. »

Les visiteurs ont également eu droit à la projection de films canadiens-français au Cinéma Capitol et les plus petits ont pu découvrir la galerie pour enfants décorées sur le thème de la francophonie en guise de conclusion à cet après-midi convivial.

PHOTO: Les visiteurs ont pu obtenir de l’information sur les organismes francophones de Welland.