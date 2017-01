Le Musée de Welland prépare une exposition sur le thème du 150e anniversaire de la Confédération qui devrait être en montre à la fin du printemps.

Au-delà de l’histoire politique et des grands évènements, il y a l’histoire des petites gens, de ces millions de familles pour qui le Canada est d’abord et avant tout leur chez-soi. C’est pourquoi le Musée de Welland souhaite mettre l’accent sur ce qui rend le Canada unique pour M. et Mme Tout-le-Monde, surtout dans la région du Niagara. L’institution invite les résidents de Welland et Pelham à lui prêter, pendant les quelques mois que durera l’exposition, des objets illustrant ce que le Canada représente pour eux.

Les diverses communautés culturelles de la ville auront ainsi l’occasion de mettre de l’avant leur parcours et leurs contributions. Pour ceux qui ne seraient pas à l’aise à l’idée de se départir temporairement d’un bien qui leur est cher, le personnel du musée pourra simplement en prendre une photo. Dans tous les cas, le public est convié à participer à la création de cette exposition en contactant le musée au 905-732-2215.