Le Musée de Welland retrace l’épopée du navire canadien de Sa Majesté (NCSM) General Hunter par le biais d’une exposition (en anglais) mêlant photographies, maquettes et nouvelles technologies.

De sa construction en 1806 à la découverte presque deux siècles plus tard de son épave, enfouie à quelques mètres de profondeur sur une plage de Southampton, sur le lac Huron, le public a l’occasion d’en apprendre plus sur ce brick (navire à voiles carrées à deux mâts) de la marine royale britannique, très actif dans la guerre anglo-américaine. Placé sous le commandement du lieutenant québécois Frédéric Rolette, le vaisseau a entre autres participé à la prise de Détroit en 1812 et à la bataille du lac Érié en 1813, durant laquelle il a été capturé, ainsi que son équipage.

Les fouilles menées en 2001 ont livré une part importante de ses mystères et de ses trésors. Un des canons, intact, et plusieurs pièces d’intérêt historique majeur sont exposés jusqu’à la fin de l’année au musée qui propose au public de monter à bord du navire grâce à la réalité virtuelle.

Photo : une maquette du navire au Musée de Welland.