En ce mercredi 30 août, les badauds sortis des casinos et des attractions urbaines parcourent de long en large la corniche de Niagara Falls surplombant la rivière pour observer le splendide spectacle naturel qu’offrent, sans forcer, les chutes les plus puissantes d’Amérique du Nord.

Devant ces touristes ébahis d’un soir d’été, le Fer à cheval et les Chutes américaines, illuminées de bleu, de blanc et de rouge, se disputent le volume sonore monocorde habituel qu’un air inattendu vient soudain aciduler. Jamais, depuis la nuit des temps, les chutes n’avaient ainsi varié leur répertoire! Les voilà maintenant qui swinguent! Et qui parlent! Pire, elles parlent en français!

« Bouge! Bouge! Tout le monde debout c’est le temps de sauter! » Le brouhaha devient musique, les touristes : spectateurs. « Changez de côté, vous vous êtes trompés! ». En se retournant, la foule aperçoit une joyeuse bande qui s’agite sur la scène des Coca-Cola Concert Series. Installé sur les hauteurs du parc Queen Victoria, à quelques pas de la tour Skylon, LGS (Le Groupe Swing) diffuse un parfum de folk électrique.

Au micro, Michel Bénac déballe ses rimes à grande vitesse, emporté par la cadence insensée du violon de son complice, Jean-Philippe Goulet. Devant l’estrade, un public de connaisseurs saute, gigote, applaudit, chante. « Qu’on vienne du Niagara, du Québec ou de Gaspésie, on connaît tous les paroles par cœur, sourit Hélène. Elle est venue de St. Catharines avec sa fille voir l’un de ses groupes préférés. C’est si rare de profiter de concerts folkloriques en français. Michel et Jean-Philippe ont su métamorphoser le genre pour en faire quelque chose de moderne et de très entraînant. »

Les chutes n’existent plus. LGS leur a volé la vedette. On préfère la pelouse du parc au béton du trottoir. Entre deux titres, le duo franco-ontarien rassure les nouveaux venus avec humour : « Ce ne sont pas vos oreilles, c’est du français, tout va bien », avant de repartir de plus belle dans un savant mélange de chant traditionnel et de son rock hip hop.

La vie comme ça, La goutte, le bonheur… tous les succès du groupe au 12 prix Trille Or y passent, emportant les spectateurs dans La folie. « On fait l’amour, on fait la guerre, on va brûler en enfer ». Le titre est repris en sifflant, jusqu’au feu d’artifice qui scelle une soirée festive dans une atmosphère féérique. « C’est bon de retrouver l’Ontario », savoure Michel Bénac, de retour d’une tournée estivale en France. Merci à tous d’être venus faire la fête avec nous. »

Photo : Un vent de folklore franco-ontarien a soufflé sur Niagara Falls avec LGS.