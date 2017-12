Investir dans les infrastructures culturelles aide le Canada à conserver la mémoire des expériences vécues par son peuple et des lieux importants de son histoire, et à inviter les visiteurs à explorer et à comprendre le monde qui les entoure. Le gouvernement du Canada reconnaît que les investissements stratégiques dans les infrastructures publiques jouent un rôle essentiel pour appuyer l’édification de collectivités dynamiques tout en créant de bons emplois qui favorisent la croissance de la classe moyenne.

Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien, au nom du ministre de l’Infrastructure et des Collectivités, a annoncé le 18 décembre dernier l’octroi, dans le cadre des Projets nationaux et régionaux du volet Infrastructures provinciales-territoriales du Fonds Chantiers Canada, d’un financement fédéral de 20 millions de dollars pour la construction du nouveau Centre du théâtre Tom Patterson.

Le gouvernement de l’Ontario alloue également un montant maximal de 20 millions $ au projet du nouveau Centre, et le Festival de Stratford organisera des activités de financement pour recueillir la somme équivalant au reste des coûts du projet, soit plus de 28 millions $.

Le Festival de Stratford est un chef de file reconnu internationalement dans le domaine de la production théâtrale et met en scène depuis très longtemps des productions de calibre mondial qui attirent des visiteurs du monde entier. Construit en 1906, l’actuel Théâtre Tom Patterson approche la fin de sa durée de vie utile et ne pourrait pas supporter des rénovations.

Le théâtre actuel sera remplacé par un nouveau centre multifonctionnel de 75 000 pieds carrés. Ce centre abritera un nouveau Théâtre Tom Patterson, qui comprendra un plus grand nombre de sièges, une arrière-scène rénovée, un studio pour médias numériques, un plus grand laboratoire pour la recherche sur les arts, ainsi qu’une salle d’enseignement et d’exposition.

Une fois terminé, le Centre permettra au Festival de tenir un plus grand nombre d’événements culturels et créatifs, d’attirer plus de visiteurs, ainsi que de promouvoir Stratford à titre de pôle culturel et attraction régionale.

Source: CNW

PHOTO: L’actuel théâtre Tom Patterson contruit en 1906.