C’était un moment historique et attendu depuis longtemps pour l’École secondaire catholique Père-René-de-Galinée (PRDG) à Cambridge : le 25 janvier, le gouvernement provincial a annoncé un investissement de 5,4 millions $ destiné à des agrandissements qui lui permettront de mieux accommoder ses effectifs scolaires.

C’est devant un parterre d’élèves réunis à la bibliothèque que l’annonce a été faite par la députée de Cambridge et nouvelle ministre des Transports, Kathryn McGarry. Après quelques commentaires personnels sur la fréquentation scolaire de ses enfants, Mme McGarry a axé son intervention sur l’importance des écoles pour les communautés et la nécessité d’avoir des infrastructures qui répondent aux besoins des élèves. Son gouvernement a fait des bâtiments scolaires une priorité et c’est pourquoi l’école PRDG s’est vue accorder une telle somme.

Comme la précisé Melinda Chartrand, présidente du Conseil scolaire catholique MonAvenir, ces 5,4 millions $ se traduiront par 8 nouvelles classes qui permettront d’accueillir plus de 170 élèves. « Nous sommes très heureux que le ministère de l’Éducation reconnaisse les besoins grandissants de cette école », s’est réjouie Mme Chartrand après avoir fait remarquer que la population scolaire de PRDG est bien supérieure à ses capacités et que cette situation perdure depuis plusieurs années. D’ailleurs, comme l’assistance à la conférence de presse a pu le remarquer, un cours se donnait même dans la cafétéria au moment de l’annonce.

Ce manque de places chronique a contraint l’école à se doter d’un nombre toujours plus grand de classes portatives au fil des années. La directrice, Joanne Leblanc-Holden, précise à ce propos que les agrandissements ne visent pas à accueillir une future clientèle mais s’adresse plutôt à des besoins immédiats : « Ça fait longtemps que le personnel demande qu’il y ait un ajout à l’école. On a grossi énormément, surtout au cours des trois dernières années ». En ayant tous les jeunes entre les quatre murs de l’école, la logistique sera plus facile à organiser pour les enseignants et la direction.

Malheureusement, il est pour le moment impossible de savoir quand les travaux débuteront ni le moment où ces agrandissements seront opérationnels. Pendant plusieurs mois, le personnel de PRDG devra donc continuer à faire preuve de « créativité », comme le dit Mme Leblanc-Holden, pour accommoder ses nombreux élèves.

Le gouvernement de l’Ontario s’est engagé à investir 784 millions $ dans les infrastructures scolaires : 40 écoles seront rénovées ou agrandies et 39 autres seront construites. Une attention sera également portée aux garderies dont le nombre de place sera augmenté de 2700. Le choix des écoles bénéficiaires de cette manne pré-électorale repose sur le croisement de diverses données qui vont de l’accroissement de la population d’une communauté aux besoins prioritaires des écoles. PRDG est la deuxième institution scolaire de la région de Waterloo à avoir bénéficié de ces investissements, l’autre étant une école anglophone de Kitchener.

PHOTO: La députée McGarry entourée de membres du personnel de PRDG, du Csc MonAvenir, de quelques dignitaires et d’élèves