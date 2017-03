Pour une quatrième année consécutive, le Centre de santé communautaire Hamilton-Niagara (CSCHN) tenait son gala du Mois de l’histoire des Noirs. Au fil du temps, cet évènement est devenu une des activités francophones les plus importantes à Hamilton. Le 25 février dernier, la communauté était à nouveau au rendez-vous pour l’édition 2017 qui, fidèle à une courte, mais vibrante tradition, a conjugué divertissements et hommages bien sentis.

Christelle Desforges, agente de projet au Réseau de soutien à l’immigration francophone, et Jean Gacinya, président de la Communauté rwando-canadienne de Hamilton, ont agi à titre de maîtres de cérémonie.

Cependant, avant d’entamer le programme de la soirée, les organisateurs ont servi le souper et l’assistance a mangé en écoutant la musique de Diely Mori Toukara et ses musiciens. M. Toukara se spécialise dans la kora, un instrument à cordes originaire de l’Afrique de l’Ouest, et son répertoire oscille entre le traditionnel et le contemporain. Pour sa dernière chanson, l’assistance s’est levée pour danser.

Bien que le CSCHN soit le principal maître d’œuvre du gala, pareil rassemblement d’envergure nécessite l’apport et le soutien d’un réseau de plusieurs collaborateurs et commanditaires. Deux d’entre eux, le Conseil scolaire Viamonde, représenté par Marie-France Tousignant, directrice de l’École secondaire Georges-P.-Vanier, et le Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud, représenté par la conseillère Dorothée Petit-Pas, ont eu l’occasion de s’adresser à l’assistance pour témoigner de leur attachement à la diversité culturelle.

Les députées Andrea Horwath et Filomena Tassi ont également livré un discours.

Les interventions des unes et des autres n’évoquaient pas uniquement le Mois de l’histoire des Noirs, mais soulignaient aussi le 25e anniversaire du CSCHN et sa contribution dans la communauté.

Sébastien Skrobos, de l’ACFO Régionale Hamilton, et Fatoumata Sankhon, du CSCHN, ont aussi adressé quelques mots aux participants. « L’histoire des peuples noirs au Canada continue de s’écrire aujourd’hui. Elle s’écrit à l’instant même et elle s’écrit avec succès grâce à vous », a affirmé d’emblée M. Skrobos. Prenant à titre d’exemples quelques personnalités politiques. Mme Sankhon a quant à elle déclaré que « les Afro-Canadiens issus de l’immigration sont ici, au Canada, pour rester et pour durer. »

Puis, Maryse Bermingham, consultante en gestion de la diversité, a fait, de façon imagée, une brève présentation sur les scientifiques de race noire dont les inventions ont amélioré la vie quotidienne. Et comme l’histoire se poursuit, Mme Bermingham a évoqué ceux qui continuent, à leur façon, à marquer la société et à contribuer à son avancement.

Sur une note plus légère, un jeu-questionnaire, animé par Glaphyra Révolus du CSCHN, a ensuite permis de mettre les participants en compétition, dans une ambiance conviviale et amusante, pour tester leurs connaissances sur l’histoire des Noirs et sur le Centre de santé.

Ce gala du Mois de l’histoire des Noirs prenait d’ailleurs, cette année, les couleurs du 25e anniversaire du CSCHN et, en pareilles circonstances, un discours du directeur général de l’organisme s’imposait. C’est ainsi que Marcel Castonguay a remercié le public de sa participation et fait l’éloge des Noirs qui, dans tous les domaines, se sont illustrés.

« Nous devons réaliser que leur contribution ainsi que celle de tous les nouveaux arrivants à l’essor économique, social et culturel du Canada, de l’Ontario en général et de nos communautés francophones en particulier n’est plus à démontrer », a déclaré M. Castonguay, qui a également mis l’accent sur l’importance d’une intégration efficace.

Après les discours, les arts sous toutes leurs formes ont ensuite pris la relève. Un défilé de vêtements traditionnels a précédé diverses danses d’hier à aujourd’hui, faisant voyager les spectateurs dans autant de pays. Puis, c’est en humour que le spectacle s’est poursuivi avec les monologues des humoristes Ali Day et Dolino.

Après que Bonaventure Otshudi, directeur des services d’établissement au CSCHN, ait rendu hommage aux bénévoles, l’assistance s’est emparée de la piste de danse peu avant 23 h 30 et la fête s’est poursuivie jusqu’au cœur de la nuit avec la musique de DJ Meps. C’est sur cette note festive que le gala du Mois de l’histoire des Noirs s’est conclu à Hamilton.