Les 23 et 24 juin derniers, le parc Gage devenait à nouveau cette année le point de rendez-vous des francophones de Hamilton et de la région. Le FrancoFEST du Centre francophone Hamilton, après un vendredi couci-couça dû à la météo, a retrouvé son affluence habituelle le samedi, consacrant encore une fois sa réputation d’évènement incontournable.

La partie ne semblait pas gagnée d’avance dans les premières heures de l’activité. Le 23 juin, la pluie avait retardé, au cours de la journée, les derniers préparatifs avant l’arrivée du public, prévue pour l’heure du souper. Le temps incertain s’est poursuivi en soirée et cela a eu un impact sur la participation : environ 200 personnes se sont déplacées pour assister aux premiers spectacles du FrancoFEST, une foule néanmoins suffisante pour emplir le chapiteau installé sur les lieux.

C’est sous cette tente que petits et grands ont découvert la troupe Vague de cirque, venue offrir une prestation acrobatique avec une touche de magie et une bonne dose d’humour. Puis, Diana Panton, une chanteuse de jazz gagnante de deux prix Juno qui est née, a étudié et travaille à Hamilton, a offert pour la première fois de sa carrière un concert entièrement en français. À l’extérieur, alors que la musique de Mme Panton était diffusée sur le tout le site, l’Hamilton Aerial Group offrait au son de celle-ci un spectacle d’acrobaties sur la grande scène du parc.

Vague de cirque était de retour le samedi de même qu’un trio déjanté, Espace Forain, venu dérider la foule avec son théâtre de rue surréaliste et interactif. Le soleil avait ramené avec lui une assistance plus considérable et les gens n’ont pas manqué de découvrir la musique de l’Okavango African Orchestra, de l’Orchestre philarmonique de Hamilton, de UNI-T, du groupe Whitehorse, etc.

Il n’y avait pas que l’Ontario au menu car des formations québécoises avaient été invitées à faire un tour : Les Poules à Colin dans le répertoire folklorique, Les chiens de ruelles dans celui du folk et du bluegrass et finalement, dans l’indéfinissable si ce n’est par l’autodérision, Bleu Jeans Bleu. La France était également représentée avec le duo Bengale. Bref, le FrancoFEST a offert un tour d’horizon de la francophonie susceptible de plaire à tous les goûts.

Mais tout n’était pas que musique et les visiteurs ont pu faire connaissance avec la troupe BoucharDanse par le biais de son spectacle La gigue en souvenir. Dans un tout autre ordre d’idée, les animaux savants de Ultimutts ont fait sourire la foule avec leurs numéros tandis que Lacey Lucidity a ébloui les passants grâce à son adresse à jongler avec des boules de cristal. Et comme par les années passées, plusieurs kiosques d’organismes permettaient aux participants non seulement de se renseigner sur leurs services mais aussi de participer à diverses activités.

Derrière chaque évènement d’envergure se trouve toujours de nombreux artisans de l’ombre qui en assure la bonne marche. Le FrancoFEST ne fait pas exception et son succès doit beaucoup à Lisa Breton, son équipe et plusieurs bénévoles. Grâce à eux, ce festival est devenu le phare de la vie culturelle francophone à Hamilton.

