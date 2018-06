Le FrancoFEST, festival d’art et culture francophone, proposait son édition annuelle les 22 au 23 juin derniers au parc Gage de Hamilton. L’édition 2018 accueillait une dizaine d’artistes de la francophonie et présentait sur le site des prestations d’arts vivants et des activités pour toute la famille.

La pluie s’est cependant invitée toute la soirée du vendredi et une partie de la journée du samedi, ce qui a considérablement affecté le nombre de visiteurs. Une situation frustrante pour les organisateurs et les exposants de services et produits francophones qui, grâce à une programmation qui promettait d’attirer les foules, ont dû plutôt se protéger de la pluie. Malgré cela, les plus fidèles et courageux qui se sont présentés au FrancoFEST ont eu droit à une variété impressionnante d’artistes de talent, et pour tous les goûts.

Sous un chapiteau, l’acrobate, jongleur et clown Jamie Adkins (Cirque Éloïze, Circus Incognitus) présentait quelques prestations pour toute la famille. Le vendredi soir, sous la pluie, le groupe folklorique Ariko, le rappeur néo-écossais Jacobus accompagné de DJ Un Pierre, la chanteuse Céleste Lévis et le groupe électro-pop montréalais Le Couleur se sont succédé sur la scène du FrancoFEST devant une trentaine de personnes déterminées à assister à un spectacle de qualité pour ce week-end de la Saint-Jean.

Éric Robitaille de l’émission Grands Lacs café animait cette édition de FrancoFEST qui était diffusée le samedi matin en direct des studios de CBC à Hamilton. Pour cette deuxième journée, les nuages étaient de retour en matinée et en début d’après-midi avec des averses intermittentes qui ont sabré de nouveau dans le nombre de festivaliers présents sur le site. Mais la fête s’est poursuivie avec la tradition du festival de jumeler des artistes aux musiciens de l’Orchestre philarmonique de Hamilton (OPH). Le public a pu voir une prestation unique du groupe Moonfruits avec le rappeur Le R Premier accompagnés de quatre musiciens de l’OPH.

La programmation du samedi offrait aussi des prestations du groupe de musique traditionnelle du Burkina Faso, Bonsa, et du groupe montréalais Le Winston Band qui fusionne le rock à des influences zydeco, cajun et canadienne-française. Puis les gagnants du concours Monde le son du Conseil scolaire Viamonde provenant du Collège français de Toronto ont partagé leurs talents musicaux.

La soirée a levé sous un ciel finalement dégagé avec le groupe primé de rock alternatif Les Hôtesses d’Hilaire du Nouveau-Brunswick, dont plusieurs membres de la famille du chanteur principal Michel Brideau s’étaient déplacés pour l’occasion, eux qui habitent la région de Hamilton. Proposant un rock alternatif fortement influencé par la musique des années 70, Les Hôtesses d’Hilaire ont offert un show très énergique sur la scène du FrancoFEST. La soirée s’est achevée avec le spectacle de l’auteur-compositeur-interprète et multi instrumentiste Claude Bégin du Québec. Malgré le mauvais temps, il faut souligner le travail de l’équipe du Centre francophone de Hamilton qui a offert au public de la région une autre programmation très relevée.