Le Fonds Foyer Richelieu et le Foyer Richelieu lui-même tenaient leur assemblée générale annuelle (AGA) respective le 26 juin dernier à Welland. Réunissant les mêmes participants et portant sur des sujets liés de près, les deux rencontres se sont tenues immédiatement l’une après l’autre.

Gilles Deslauriers, président du Fonds, a ouvert la rencontre par un bilan de l’année en termes de finances et d’activités, tels que le tournoi de golf, le bercethon, la conférence Update in Medicine, etc. Les achats auxquels servent les sommes amassées ont également été mentionnés.

Le gestionnaire de la fondation, Daniel Keays, a ensuite expliqué que les principes directeurs du Fonds sont de se distinguer comme leader dans le domaine de la recherche de financement et d’améliorer la qualité de vie des résidents du Foyer. Après avoir remercié les donateurs et tous ceux qui soutiennent la fondation, le gestionnaire a fait remarquer que le Fonds et le Foyer disposent désormais d’un nouveau site web permettant de faire des dons en ligne. Ce site a été réalisé sans frais par des étudiants du Niagara College.

Le comptable Lionel Guindon a par la suite présenté les états financiers en date du 31 décembre 2016. Le Fonds a donné au Foyer plus de 110 000 $ au cours de la dernière année. Les états financiers ont été adoptés sans problème.

Comme dans toute AGA, les élections au conseil d’administration ont occupé l’assistance pendant un bref moment. Le mandat de Marcel Maurice et des membres Richelieu Camille Bernard et David Robert venant à échéance, leurs postes étaient en élection mais ils ont tous été réélus. Un poste était vacant mais fut comblé par l’élection du Richelieu Ronald Holmes. Les autres administrateurs qui poursuivent leur mandat sont Milan Plentai et les Richelieu Robert Bruyère et Gilles Deslauriers. Les statuts de la fondation stipulent que sur les sept administrateurs, cinq doivent être membres du Club Richelieu.

L’assistance a ensuite enchainé avec l’AGA du Foyer.

Dans son mot d’ouverture, la présidente, Denyse Brochu, était très fière de présenter les résultats d’un sondage sur la satisfaction des résidents et de leur famille. La satisfaction des répondants quant à la gamme des services offerts est de 93 %, et il s’agit là du taux le plus bas de tous les indicateurs. C’est dire combien le Foyer répond aux attentes.

Mme Brochu a par la suite rappelé la mission, la vision et la philosophie de l’organisme dont la langue française et la foi catholique sont des composantes majeures. Elle a conclu en énumérant les valeurs organisationnelles du Foyer qui sont l’entraide, le respect, la fierté et la loyauté et adressé des remerciements aux uns et aux autres et en particulier au Club Richelieu Welland.

Après l’adoption d’une modification aux statuts et règlements du Foyer visant à faire baisser le nombre d’administrateurs de 12 à 10, Lionel Guindon a présenté les états financiers de l’organisme en date du 31 décembre dernier. Les finances du Foyer ont été quelque peu serrées au cours de 2016 dû à une inévitable augmentation de salaire du personnel mais, comme l’a expliqué Sean Keays, directeur général, il s’agissait d’une situation particulière qui n’indique rien d’alarmant à long terme.

Une discussion s’en est néanmoins suivie entre M. Keays et l’assistance sur la nécessité d’augmenter le nombre de places au Foyer. L’objectif poursuivi depuis plusieurs années est d’obtenir le financement nécessaire pour qu’il y ait 98 lits de plus pour un total de 160, ce qui permettrait une allocation plus efficace des ressources.

Puis, Sean Keays a présenté son rapport. C’est d’abord par l’entremise de quelques statistiques qu’il a fait un survol de la situation actuelle de l’organisme : 65 % des résidents ont 85 ans et plus, les deux tiers sont des femmes, il y a eu 14 admissions en 2016, etc.

Le directeur général a aussi fait remarquer que, de l’avis du service de pompiers, le Foyer est bien protégé contre les incendies. Côté implication communautaire, le conseil des familles est très actif et, l’an dernier, il y a eu 101 bénévoles qui ont donné de leur temps pour améliorer le bien-être des résidents. En guise de conclusion, comme une AGA est l’occasion idéale pour tourner la page sur une chose et en initier une nouvelle, M. Keays a présenté le nouveau logo du Foyer Richelieu, que les internautes peuvent voir sur le site web de l’organisme.

Les élections ont en bonne partie renouvelé le conseil d’administration. Arrivés en fin de mandant, Denyse Brochu, Marianne Blais, Suzanne Payeur-Grenier et les Richelieu Tracy Daniel et Daniel Roy n’en ont pas sollicité un nouveau. Muriel Thibault, Diane Martin et les Richelieu Réal Martin et David Robert ont été élu pour les remplacer. Soulignons que la moitié des administrateurs, en vertu des statuts, doivent provenir des rangs du Club Richelieu.

Les AGA sont rarement des parties de plaisir mais elles n’en sont pas moins nécessaires au bon fonctionnement des organismes. Grâce à la générosité de tous ces gens prêts à partager leur temps et leurs talents, le Foyer Richelieu et le Fonds qui lui est associé peuvent continuer leur travail essentiel pour les aînés francophones.

Photo : Gilles Deslauriers et Denyse Brochu.