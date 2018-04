Le Foyer Richelieu de Welland a obtenu le feu vert et le financement nécessaire pour accroître sa capacité d’accueil de 66 lits. L’établissement de soins de longue durée francophone verra ainsi son nombre de licences d’exploitation passer de 62 à 128 lits.

Encore au stade de l’étude de plan préliminaire, le projet prévoit la construction d’un nouvel édifice sur trois niveaux adjacent à l’actuel foyer et à la résidence voisine dont l’organisme francophone a aussi la gérance. L’ensemble des 128 lits de soins de longue durée seront rapatriés dans le nouveau bâtiment opérationnel avant 2022, tandis que le présent foyer sera réaménagé pour accueillir une cinquantaine de lits de niveau 2, avec un service de soutien « à la carte ». Coût de l’opération : 30 millions $.

« C’est une excellente nouvelle pour notre communauté », a déclaré Sean Keays lors de l’annonce officielle le lundi 23 avril à Welland, devant les membres de la communauté. Selon le directeur général du foyer, cela va réduire significativement la liste d’attente du RLISS (Réseau local d’intégration des services de santé) – estimée actuellement à 877 jours, un chiffre qui augmente depuis huit ans – et permettre d’abaisser les barrières linguistiques pour mieux répondre aux besoins d’une frange de la population qui vit des situations précaires exigeant une grande attention.

« Il y aura sur le même site un continuum de soins entre nos trois niveaux de prise en charge : le foyer, le service de soutien à la carte et la résidence, a-t-il ajouté. Médecins, infirmières et aides-soignantes supplémentaires seront recrutés pour assurer la qualité des nouveaux services. » Un financement provincial additionnel sur trois ans devrait permettre l’embauche d’une infirmière autorisée supplémentaire ayant reçu une formation spécialisée en soutien comportemental ainsi qu’en soins palliatifs et en fin de vie.

Le Foyer Richelieu fait partie des 12 établissements ontariens – et unique francophone – à bénéficier de ce coup de pouce gouvernemental révélé dans le budget 2018. La Province s’est notamment appuyée sur une série de consultations publiques entamées depuis l’automne dernier et le Plan d’action de l’Ontario pour les personnes âgées Vieillir en confiance annonçant le réaménagement de 5000 nouveaux lits de soins de longue durée d’ici 2022 et de plus de 30 000 au cours de la prochaine décennie, avec une priorité de 1500 lits accordés aux aînés francophones et autochtones.

Accueillie avec soulagement au sein de la communauté, cette augmentation de la capacité d’accueil du Foyer Richelieu va aussi permettre de désengorger les hôpitaux de la Péninsule vers lesquels étaient dirigés les cas d’urgence, entraînant des économies considérables pour le système de santé. Une prise en charge à l’hôpital coûte en effet 1000 $ par jour contre 170 $ en foyer et 55 $ à domicile. L’effet sera cependant de court terme. « On est au début d’un vieillissement démographique massif de la société, a prévenu M. Keays, et il faudra continuer à augmenter les places en foyer et développer les soins à domicile pour répondre aux besoins futurs. »