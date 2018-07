Le compte à rebours est lancé au Foyer Richelieu de Welland. L’obtention en avril dernier de l’aide gouvernementale de 30 millions $ pour créer 66 nouveaux lits a fait basculer l’établissement francophone de soins de longue durée dans une nouvelle dimension que la communauté pourrait voir se concrétiser en 2022.

C’est à cette date en effet que le Foyer espère accueillir les premiers résidents dans son nouvel édifice qui sera construit en bordure de la promenade Richelieu. Grâce à cette extension, la communauté bénéficiera de 128 lits de soins de longue durée, contre 62 actuellement. Ce doublement de la capacité d’accueil devrait considérablement diminuer la file d’attente – estimée à 877 jours dans la région – et répondre à une demande en forte croissance.

Si 2022 reste l’objectif à atteindre, les défis seront néanmoins nombreux d’ici là pour respecter le calendrier. À commencer par amasser une somme d’argent nécessaire au démarrage du chantier. « Grâce à la campagne de financement Pour les vies devant nous, on espère réunir 5 millions $ », a précisé le directeur Sean Keays au cours de l’assemblée générale annuelle (AGA) du mardi 26 juin. Exclusivement dédiée à l’expansion du Foyer, les dons récoltés complèteront l’aide provinciale et donnera une impulsion certaine.

Les dons sont essentiels au modèle de développement du Foyer qui a récolté plus de 188 000 $ en 2017 grâce à trois événements majeurs : le tournoi de golf qui a rapporté près de 25 000 $ en septembre, le Bercethon qui a frôlé les 13 000 $ en novembre et Update in Medicine, une journée de formation réunissant médecins et infirmières qui a franchi la barre des 10 000 $ de dons en décembre.

« Cet appui de généreux donateur permet d’acheter de l’équipement et les articles spéciaux qui contribuent à améliorer la vie quotidienne de nos résidents atteints de maladies chroniques », a rappelé le président Gilles Deslauriers, dont le mandat au sein du conseil d’administration a été reconduit pour deux ans. Sur ces 188 000 $, plus de 52 000 $ ont été investis en 2017 dans l’achat de matelas, de leviers et de jeux Montessori qui aident les résidents qui souffrent d’une perte de mémoire à accomplir des tâches détaillées, claires et précises.

L’AGA a aussi permis d’avoir une vision plus claire de ce que sera le Foyer une fois agrandi. Dans son intervention, Doug Rapelje a esquissé les contours d’une maison de retraite offrant des services multidisciplinaires de haute qualité aux francophones dans un cadre confortable s’apparentant le plus possible à leur domicile. Une fois la construction et l’aménagement du nouvel édifice achevés, viendra le temps de réaménager l’ancien immeuble. La Maison Richelieu accueillera 50 logements avec services de soutien, opérant ainsi sur un même site un continuum de soins, de la résidence au foyer.

