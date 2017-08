Une fin de semaine à se plonger dans le passé : c’est ce que proposait l’administration du Fort-George, à Niagara-on-the-Lake, les 19 et 20 août derniers. Dans ce parc fédéral sont organisés de temps à autre des reconstitutions d’envergure et celle-ci en offrait un bon exemple.

C’est un classique des forts patrimoniaux et lieux de bataille historique. À grand renfort de coups de canon et de décharges de fusil, des comédiens d’un jour donnent une idée de certains épisodes du passé dont peu de gens aimeraient faire l’expérience dans la réalité. Le Fort-George a encore une fois été le lieu de rassemblement de ces passionnés d’histoire qui, à titre de figurants dans les reconstitutions, prennent plaisir à faire sortir le passé des livres pour lui donner vie.

Mais il n’y a pas que les soldats qui ont droit à leurs quelques minutes de gloire au Fort-George. D’autres préfèrent se costumer en civils pour illustrer les divers métiers et modes du XIXe siècle. Mais tous, sans exception, sont ravis de passer du temps avec les visiteurs pour leur expliquer les coutumes de l’époque et leur démontrer le savoir-faire des artisans d’antan.

Les activités au programme de ces deux journées constituaient la 17e édition du Rassemblement de fifres et de tambours et de grandes manœuvres militaires. C’est donc dire que la musique martiale à l’ancienne y était très présente, interprétée autant par des Canadiens que par des Américains, ce passe-temps étant populaire des deux côtés de la frontière. Quelques concours de tirs ont aussi émaillé la fin de semaine des participants.

Le Fort-George est la reconstitution d’une fortification et de ses bâtiments utilitaires érigés entre 1796 et 1799. C’est avec la Guerre anglo-américaine de 1812 que ce lieu entre réellement dans l’histoire pour ensuite être abandonné et tomber en ruine. Seule la poudrière a survécu au passage du temps et constitue la seule structure authentique du parc. Au milieu du XXe siècle, le site est aménagé de la façon dont il est aujourd’hui connu et Parcs Canada en prend la responsabilité en 1969.

C’est surtout pendant l’été que le Fort-George attire les foules. Mais des activités y ont lieu en toutes saisons et le public peut le visiter tous les jours jusqu’au 31 octobre et les fins de semaine seulement du 1er novembre au 30 avril.

PHOTO: Les visiteurs viennent voir les prestations des participants en costumes d’époque.