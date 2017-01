La région du Niagara est célèbre pour ses chutes spectaculaires, son impressionnant canal, ses sites historiques et… ses vins. Entreprendre une visite des vignobles de la Péninsule est un loisir habituellement associé à l’été mais l’hiver offre d’autres occasions gastronomiques.

En effet, le Niagara est mondialement connu pour ses vins de glace, faits à partir de grappes cueillies au seuil de l’hiver, généralement pendant la nuit, alors que les raisins sont gelés. Ces vins sont appréciés pour leur goût unique : plus sucrés que les vins faits pendant la belle saison, ils se boivent généralement au dessert.

Ces particularités valaient bien un festival et, du 13 au 29 janvier, diverses communautés de la Péninsule mettent en valeur les trésors de leurs celliers. Le Festival du vin de glace du Niagara y est une tradition qui, depuis 1995, rassemble autant les touristes que la population locale.

Le village de Jordan, dans la municipalité de Lincoln, est l’hôte des trois premières journées du festival qui constituent la vitrine la plus accessible de l’évènement. Dans le décor pittoresque de la rue Main, les visiteurs affluent pour rencontrer les représentants de nombreux vignobles et goûter à leurs meilleurs vins. Défilés de mode, spectacles de musique, démonstrations culinaires et autres occasions d’apprendre ou de s’amuser sont aussi au programme.

D’autres communautés s’investissent dans ce festival, en particulier Niagara-on-the-Lake, qui en accueillera notamment le gala le 20 janvier. C’est aussi dans cette charmante agglomération que Molly Johnson, récipiendaire d’un prix JUNO, donnera un concert de jazz le 21 janvier. Les 21 et 22 janvier, la rue Queen, au cœur du secteur historique, deviendra à son tour le rendez-vous des oenophiles en herbe. Dégustations et divertissements pour tous les goûts sont à prévoir.

La fête se poursuivra du 26 au 28 janvier avec une série de spectacles d’humoristes et, le 27, un souper conjuguera le meilleur de la gastronomie et des vins de la région. Pour la dernière fin de semaine du festival, les participants auront encore une fois l’occasion de découvrir le quartier patrimonial de Niagara-on-the-Lake et ses vins les plus renommés tout en magasinant dans les boutiques adjacentes.

Les véritables vedettes du festival, soient les vignobles, seront bien entendu de la partie d’un bout à l’autre de la Péninsule en organisant des visites guidées et des dégustations. Bref, bien du plaisir attend les papilles gustatives de tout un chacun!