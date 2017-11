C’est un rituel immuable à Niagara Falls depuis 1983. Le Festival des lumières a rouvert ses portes et propose, jusqu’au 31 janvier, de sillonner un parcours de huit kilomètres truffé d’innombrables sculptures illuminées évoquant la faune et l’esprit de Noël.

Du centre-ville jusqu’aux îles Dufferin, en passant par le parc Victoria, les illuminations comprennent une quinzaine d’animaux et une cinquantaine d’arbres enveloppés de guirlandes électriques qui confèrent aux lieux une atmosphère féerique.

Parmi les installations les plus remarquables figurent un immense drapeau canado-américain en bordure de la Niagara Parkway, la grande fontaine Zimmerman aux couleurs bleutées ainsi que des anges tridimensionnels sur l’édifice du service de police des parcs du Niagara.

Dans les îles Dufferin, le public pourra découvrir un ours polaire, un orignal, un trio d’inukshuk, ces empilements de pierres symboles de l’art inuit, et un gigantesque mammouth laineux, dernier arrivé dans cette arche de Noé multicolore.

Entres autres nouveautés, l’exposition intitulée The Niagara présente dans le parc de la bataille de Lundy’s Lane, debout sur cinq mètres de hauteur, un pilier de lumières blanches brillantes qui semblent descendre le long du pilier avec une animation en cascade.

En continuant sur Lundy’s Lane, les visiteurs pourront admirer les décorations festives dans la médiane du pont hydroélectrique, les cadeaux illuminés à la sortie de l’usine Canada One Brand Name et des éclairages d’arbres au coin des rues Lundy et Montrose.

Au-delà de l’éclairage grandiose des chutes, diffusé depuis la tour d’illumination, le festival comprend aussi des spectacles de son et lumière chorégraphiés au sommet de Clifton Hill et sur la façade de la centrale électrique de Toronto. Le dernier en date, une projection 3D sur l’hôtel Oakes, mélange l’art technologie et de la cartographie. De quoi patienter en attendant les prochains feux d’artifice, les 1er, 8, 15 décembre, puis tous les soirs du 23 au 29 décembre.

Photo : les inukshuks des îles Dufferin.