Le Centre de santé communautaire Hamilton-Niagara (CSCHN) a mis à l’honneur ses bénévoles le 5 avril au cours d’une fête de reconnaissance ponctuée de discours et de témoignages. Quelque 174 volontaires ont réalisé plus de 5200 heures au sein de l’organisme francophone en 2017-2018, soit l’équivalent de presque trois ans de travail.

Avec respectivement 140, 136 et 67 heures au compteur, Rosaire Boily, Fatoumata Soumah et Françoise Carrele Désir ont été particulièrement distingués. Cécile Boily, Lilas Chapados, Hélène Coté, Rémi Fleury, Nelly Diane Nkurikiye et Ali Penelola sont les autres bénévoles ayant dépassé la barre des 100 heures.

La responsable du bénévolat, Rachelle Anderson, a salué leurs efforts qui, même petit, laissent une trace profonde et durable. « Grâce à nos bénévoles, nos communautés grandissent fortes et résilientes. Nous voulons reconnaître la confiance que nous avons en leurs capacités et valoriser les liens créés entre le personnel et les bénévoles ainsi que les liens entre les bénévoles et la communauté. Tout cela contribue à la collectivité et à la promotion d’une communauté francophone saine et diversifiée. »

Cette cérémonie est intervenue à quelques jours avant la Semaine nationale de l’action bénévole qui, du 15 au 21 avril, met en valeur le dévouement de près de 17,7 millions de volontaire au Canada. Le thème de l’édition 2018 est Célébrons le bénévolat, renforçons la confiance, la compétence, les liens et la collectivité. Il souligne le caractère altruiste de ces personnes engagées qui font don de leur temps et de leurs compétences, en échange d’une expérience souvent déterminante à la fois pour la collectivité qu’ils aident mais aussi pour eux-mêmes, dans leur parcours social et professionnel.

« Vous apportez une contribution essentielle à la qualité de service offert, a déclaré Rachelle Anderson aux bénévoles du CSCHN. Vous partagez vos compétences, vos talents et aptitudes physiques d’une façon sincère, et d’un cœur très dévoué. Nous tenons à vous remercier pour les travaux exceptionnels accomplis chaque jour au sein de notre organisme et des autres partenaires communautaires. Grâce à votre précieuse collaboration en tant que bénévoles nos activités, évènements et programmes sont couronnés de succès. »