Welland a concrétisé cet été son projet de corridor récréatif connecté en implantant dans huit espaces publics emblématiques de la ville des panneaux munis de codes QR. En numérisant ces codes à l’aide d’une application sur leur téléphone intelligent ou leur tablette, résidents et touristes peuvent désormais en savoir plus sur l’histoire, l’actualité et les informations pratiques concernant l’île Merritt, le square civique et la bibliothèque publique, le Pont 13, le parc Merritt, le Centre de santé communautaire, le Welland International Flatwater Centre, les parcs de planche à roulette et de BMX, ainsi que le centre de location de bateaux.

Cette nouvelle approche interactive qui a pour ambition de relier les gens aux lieux publics ne fournit cependant pas une information bilingue. Alors que la Ville mène depuis plusieurs mois une politique active en matière de communication, de tourisme et de développement économique dans les deux langues, il est surprenant de constater cet oubli. Les francophones, qui constituent plus de 11 % de la population de Welland, devront donc encore patienter pour explorer et comprendre les atouts de la ville dans les deux langues officielles du Canada.

PHOTO : Huit panneaux munis d’un code QR comme celui-ci ont été installés dans les lieux d’importance de la ville.