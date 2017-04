Selon les indicateurs de rendement publiés récemment par Collèges Ontario, le Collège Boréal se retrouve, encore une fois, au premier rang parmi les 24 collèges de la province!

Depuis 1998, le gouvernement de l’Ontario a chargé les collèges de recueillir et de transmettre les données sur le rendement ayant trait à cinq domaines : la satisfaction des diplômés, la satisfaction des étudiants, la satisfaction des employeurs, le taux d’obtention d’emploi et le taux d’obtention de diplôme.

Le Collège Boréal enregistre, depuis plusieurs années, des résultats exceptionnels et cette année, Boréal s’est classé au premier rang pour trois des cinq domaines évalués! Pour la 13e fois en 16 ans, il a obtenu le plus haut taux de satisfaction de ses diplômés en Ontario. Pour la 16e fois en 17 ans, il a remporté la palme du plus haut taux d’obtention de diplôme. Et, pour une deuxième année consécutive, le Collège Boréal se place au 1er rang en matière de satisfaction des étudiants! En outre, avec une « note » de 96 %, Boréal se classe troisième pour la satisfaction des employeurs!

« Avec des résultats aussi impressionnants, année après année, il est clair, plus que jamais, que le Collège Boréal est le collège de choix en Ontario. Notre rendement témoigne de l’engagement et du dévouement continus de l’ensemble de l’équipe et je tiens à remercier le travail du personnel enseignant, du personnel de soutien, du personnel administratif ainsi que toutes les personnes qui enrichissent l’expérience collégiale de nos étudiantes et étudiants », a indiqué Daniel Giroux, le président du Collège Boréal.

Les collèges se servent des données relatives aux indicateurs de rendement pour démontrer leurs réalisations et identifier des changements pouvant être apportés aux programmes et aux services qu’ils offrent afin de mieux répondre aux besoins de la clientèle étudiante.

Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle utilise aussi ces données pour conseiller et informer le gouvernement sur les collèges et pour planifier le développement du réseau collégial et assurer la mise en œuvre de politiques s’y rapportant.

Pour sa part, le Collège Boréal profite de l’occasion que représente cet exercice annuel pour évaluer son travail de recrutement, sa réputation, ses forces et pour mieux connaître certains des besoins des étudiants. Ces renseignements contribuent à l’élaboration de nouvelles stratégies afin d’assurer l’amélioration continue de ses programmes et services.

Les rapports des sondages sont affichés en ligne au www.collegesontario.ca.

Photo : Daniel Giroux, président du Collège Boréal.