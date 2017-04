Les Richelieu du Niagara, ainsi que des représentants des deux clubs de Toronto et de celui de Windsor se sont réunis le 22 avril au Centre Riverstone pour célébrer le 60e anniversaire du Club Richelieu Welland (CRW). Environ 250 personnes ont tenu à souligner l’apport important de l’organisme pour la communauté depuis sa fondation en 1957.

« Ce soir, nous célébrons l’un des nôtres, Richelieu Armand Gervais qui est ici avec nous, explique d’entrée de jeu le président du CRW, Benoit Mercier. Il y a 60 ans, Armand et ses confrères Richelieu ont eu la vision de commencer un mouvement qui est aussi fort et vibrant aujourd’hui qu’il était à l’époque. Nous sommes très fiers de pouvoir aider financièrement plusieurs organismes de notre municipalité. Le premier don de l’histoire de notre Club a été la promesse d’un montant de 1000 $ payé sur cinq ans à l’Hôpital général de Welland. Je suis heureux de dire que les membres ont rempli leur obligation et que depuis, au cours de ces six décennies, le Club a remis plus d’un million de dollars pour améliorer notre collectivité. En tant que francophones, nous sommes fiers de pouvoir contribuer à l’essor de notre communauté. »

Le maire de Welland Frank Campion, les conseillers régionaux Georges Marshall et Paul Grenier, ainsi que le conseiller régional du Richelieu International, Alain Breton, figuraient parmi les invités à la table d’honneur.

Avant le repas, tous les participants se sont levés pour chanter l’hymne Richelieu. Durant la soirée, des photos montrant le parcours du Club et de ses membres au cours des 60 dernières années défilaient sur des écrans installés aux extrémités de la salle de banquet, une initiative de Michel Séguin, président du 60e anniversaire.

Plusieurs intervenants ont pris la parole entre les différents services durant le repas pour féliciter et remercier les membres du CRW pour leur générosité et leur imposant apport communautaire. On n’a qu’à penser aux trois œuvres principales de l’organisme, soit le Foyer Richelieu, qui offre des services de soins de longue durée aux aînés francophones de la région, la Résidence Richelieu et l’Auberge Richelieu où de nombreux événements communautaires sont présentés.

La directrice générale de La Boîte à soleil, Véronique Emery, a profité de l’occasion pour souligner le 35e anniversaire de la garderie et surtout remercier le CRW pour son appui continu à la jeunesse francophone.

Après les discours des conseillers régionaux, c’était au tour de Muriel Thibault-Gauthier, qui a parlé au nom des organismes francophones de la région.

« J’ai eu le bonheur de côtoyer plusieurs membres du CRW puisqu’il y en a toujours un qui siégeait à l’un de mes comités, raconte l’ancienne directrice d’école. Les Richelieu ne comptent pas leur temps, leur effort et leur énergie. Grâce à leur dévouement exemplaire, nous avons la chance d’avoir chaque année un carnaval, de bonnes fèves au lard, des queues de castor, de la tire sur la neige, le festival de la Saint-Jean, des collectes de fonds, des soirées spéciales et le fameux concours oratoire.

« Les Richelieu ont fait une différence dans ma vie personnelle, dans celles de mes garçons Justin et Nicolas, pour mes élèves et partout dans la communauté. Vous avez touché plusieurs cœurs d’enfant, de familles et d’organismes. Ne doutez jamais que tous les efforts que vous avez déployés ont porté leurs fruits. Je vous dis merci du fond de mon cœur et vive les Richelieu de Welland! »

Le maire Frank Campion a remis une plaque commémorative au CRW et les présidents des Club Richelieu Toronto, Denis Rioux, et de Welland, Benoit Mercier, se sont échangé un certificat et une plaque soulignant également le récent 60e anniversaire du Club de la Ville reine.

La soirée s’est achevée par un hommage aux membres fondateurs. « Présentement, il nous reste deux membres fondateurs, Lionel Beauparlant et Armand Gervais. Pour des raisons de santé, Lionel Beauparlant ne pouvait être avec nous ce soir mais je peux vous assurer qu’il est resté très actif et participait à la majorité de nos prélèvements de fonds, nos soupers et activités sociales, tout comme Armand Gervais, un récipiendaire du Cercle Horace Viau. Le comité organisateur voulait reconnaître ces deux membres fondateurs en leur présentant un cadeau pour toutes les années de dévouement et de service. Ils ont répondu qu’ils ne voulaient aucun cadeau soulignant qu’ils ont reçu plus en temps de satisfaction que le temps offert au Club. Alors pour leur rendre hommage, nous remettrons un chèque de 1000 $ à Rose City Kids, organisme qu’ils ont choisi et dont la mission est d’inspirer chaque enfant d’atteindre leur rêve », conclut Michel Séguin. L’hymne national a mis fin à la soirée.

Photo : le Club a remis plus d’un million de dollars pour améliorer notre collectivité, au cours de ces six décennies.