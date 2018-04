Rudy Chabannes

Pauline et Germain Beauregard, Jacqueline et Jean-Marc Robert, ainsi que Monique Richardson et Gino Guénard ont été mis à l’honneur par le Griffon et le club Les Bons Vivants (CLBV) de St. Catharines, le 17 avril dernier.

Lors du traditionnel rendez-vous printanier “Célébrons les nôtres”, dans la salle paroissiale Immaculée-Conception, Robert Renaud a salué leur engagement auprès des organismes communautaires et de la paroisse, avant que la présidente du CLBV Cécile Hungerford ne leur remette une plaque honorifique.

Une soixantaine de personnes ont pris part à la fête débutée dès le matin autour de jeux de cartes et d’un bingo, conclue par un repas convivial.

Pauline et Germain Beauregard ont été chaleureusement félicités pour l’énergie et le talent qu’ils ont déployés avec constance, particulièrement auprès des Filles d’Isabelle, des Chevaliers de Colomb et du CLBV. « Ils participent activement, encouragent et motivent la participation des autres à toutes les activités francophones de St. Catharines, a déclaré Robert Renaud, prenant en exemple la vente de billets ou encore la dégustation de tir d’érable.

Sous des applaudissements nourris, M. Renaud a présenté un autre couple bien connu de la communauté. Jacqueline et Jean-Marc Robert se sont vus remettre la précieuse plaque pour leur implication dans l’entretien des plantes de l’église, dans l’œuvre de Saint-Vincent de Paul et au sein du club.

Dernier couple reconnu, Monique Richardson et Gino Guénard ont été salués pour leur investissement au sein du Club LaSalle, un endroit accueillant pour les francophones de la région. « Ils ont su par leur enthousiasme attirer d’autres personnes talentueuses et vaillantes qui ensemble forment une belle équipe travaillant fort pour offrir à la population une variété d’activités répondant davantage à ses besoins », a lancé M. Renaud.

Cécile Hungerford et le secrétaire-trésorier du Griffon, Jean Chartrand, leur ont remis la plaque le 19 avril au Club LaSalle.

Photo (couverture) : de gauche à droite : Jacqueline et Jean-Marc Robert aux côtés de Pauline et Germain Beauregard.