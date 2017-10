Le Club de l’âge d’or de Hamilton organisait son traditionnel bazar annuel les vendredi 13 et samedi 14 octobre, dans le sous-sol de l’église Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours.

Au cours de ces deux journées de retrouvailles et de convivialité, chacun a pu tenter de dénicher la bonne affaire, entre les tables couvertes de bibelots, de vaisselle, de broderies, de jeux et d’ustensiles en tout genre.

« Les gens aiment venir chaque année pour des aubaines », raconte Roger Paquette, le président du club, insistant sur le lien social que procure cette activité bien au-delà de la communauté.

« Que l’on soit francophone ou anglophone, dit-il, tout le monde vient passer du temps en bonne compagnie. Les fonds recueillis permettent de soutenir les activités du Club et de la paroisse. »

À l’issue du bazar, les visiteurs étaient conviés à un souper préparé par les bénévoles dans la cuisine attenante. Une centaine de personnes se sont attablées dans la salle communautaire, avant d’assister à la messe célébrée par le père Ambroise.

La journée s’est conclue par un tirage de lots à gagner et un bingo toujours très apprécié.

Tout le monde s’est donné rendez-vous pour la semaine suivante. Chaque mardi, les membres du Club de l’âge d’or (qui compte 180 membres) se retrouvent en effet autour d’exercices, de jeux et d’une soupe servie le midi, avant de s’adonner à d’assidues parties de cartes.

« Nous nous retrouverons également le 11 novembre à l’école Notre-Dame de Hamilton, rappelle Roger Paquette. La Fédération des aînés et des retraités francophones de l’Ontario (FARFO) y organise une foire d’information sur la santé et les services communautaires qui peut s’avérer des plus intéressantes ».

Environ 150 personnes du Niagara y sont attendues.

Photo : chacun a pu tenter de dénicher la bonne affaire, dans la salle communautaire de l’église Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours.