C’est d’une initiative familiale que tout a commencé : après avoir gagné le concours de Star Académie et remporté 15 000 $, Justin Gauthier voulait proposer un cinéma francophone gratuit pour les jeunes enfants et les adolescents.

Cinq ans plus tard, le Coin à Justin offre toujours des projections cinématographiques en français pour le plus grand plaisir de tous. Cette collaboration avec le Centre de santé communautaire de Welland s’est poursuivie récemment avec l’ajout d’un après-midi de détente et de partage pour les francophones du troisième âge de la Péninsule.

Le mois dernier, 150 personnes étaient présentes pour le lancement de l’activité destinée aux adultes. Le vendredi 28 avril, environ 90 personnes étaient présentes pour voir La Voleuse de livres, un film de Brian Percival sorti sur écran en 2014.

Maïs soufflé, café, thé, jus et bouteilles d’eau sont offerts à ceux qui le souhaitent. « Les gens s’étonnent d’avoir gratuitement accès à des services et de la nourriture », raconte Muriel

Thibault-Gauthier, directrice d’école à la retraite qui a soutenu ses fils Justin et Nicolas, avec Le Coin à Justin. Elle ajoute : « Ce n’est pas souvent qu’on a une activité qui dure longtemps pour les francophones » et elle se réjouit d’autant du soutien du Centre de santé et de son directeur général Marcel Castonguay.

Si les organismes de la région du Niagara facilitent parfois le déplacement de leurs membres pour assister aux projections de films, le Centre de santé souhaite étendre le réseau communautaire aux personnes extérieures à ces structures.

Céline Grandbois, qui travaille au Centre, explique qu’un projet de transport destiné aux personnes âgées est en cours et devrait se matérialiser pour le mois de septembre. Ainsi tous auront la chance d’assister à la projection des films.

La diffusion de films pour adultes se poursuivra le dernier vendredi du mois. La prochaine sortie cinéma aura lieu le 26 mai!

Photo : les après-midi cinéma pour adultes sont très populaires.