Plus de convives et davantage de cuisiniers : c’est sur cette note positive en termes de participation que la paroisse du Sacré-Cœur, à Welland, peut d’emblée tirer un bilan de la dégustation de chili du 20 octobre. L’évènement connaît donc une croissance enviable, ce qui constitue une excellente nouvelle pour la paroisse dont cette activité constitue une source de financement pour ses dépenses courantes.

Mais au-delà des questions financières, il y a l’importance du volet social et communautaire. Comme l’explique le curé Julien Beaulieu : « La compétition qui a commencé l’an dernier a pour premier but d’avoir une activité plaisante qui rejoigne les gens de tous âges autour de quelque chose de différent ». Qui plus est, les organisateurs voulaient mettre sur pied un rassemblement susceptible de toucher ceux qui ne fréquentent pas nécessairement l’église du Sacré-Cœur. « On voulait allez chercher du monde de l’extérieur », fait remarquer le père Beaulieu, insistant sur la dimension amicale et familiale de ce souper.

La dégustation de chilis se doublait d’une compétition entre cuisiniers. Les neuf recettes ont été goûtées par les juges Daniel Keays, Lise Hodges et Suzanne Rochon, et il a fallu attendre la fin du souper pour connaître les noms des gagnants. Entre-temps, les convives ne se sont pas fait prier pour se faire servir de ce met épicé dont ils ont goûté à leur tour les diverses variantes soumises à leur choix.

Puisque l’activité s’était tenue une première fois en 2016, les organisateurs ont pu juger des améliorations à apporter et quelques retouches ont été faites à la logistique. Desserts, friandises et boissons étaient également en vente pour arrondir les revenus du souper. Autre détail intéressant : dans le cadre d’un partenariat intergénérationnel, les nappes de certaines tables où les gens pouvaient se servir avaient été décorées par les petits de la garderie La Boîte à soleil.

Puis, peu après 18 h, alors que l’évènement était sur le point de se conclure, Muriel Thibault-Gauthier s’est adressée à l’assistance. « Une soirée comme celle-ci demande beaucoup de bénévoles. Je lève mon chapeau à toute l’équipe du Club Renaissance », s’est exclamée Mme Thibault-Gauthier, elle-même membre du conseil d’administration de cet organisme. En tant qu’animatrice de la soirée, c’est également à elle qu’est revenue l’agréable responsabilité de dévoiler les gagnants de la compétition.

Se basant sur des critères de couleur, d’arôme, de consistance, de goût et d’arrière-goût, les juges ont déterminé que la 3e place revenait ex aequo à Jonathan Philippe et à Denis et Françoise Bouchard, la 2e à Marquis Charrette et la 1re à Lise Laroche. Des prix monétaires étaient associés à chaque place. Mais, peu importe le classement, tous les cuisiniers méritent d’être félicités et remerciés pour ce beau coup de main à la paroisse francophone de Welland.

PHOTO: Des cuisiniers étaient en compétition à l’occasion de ce souper-bénéfice.