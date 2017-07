Le 15 juin dernier, le CERF Niagara conviait la communauté au Riverstone Event Centre, à Welland, pour son assemblée générale annuelle (AGA). Employés, partenaires communautaires, membres du conseil d’administration et autres résidents du Niagara intéressés à prendre connaissance de la situation de l’organisme ont donc assisté à cet exercice de transparence et de relations publiques.

Dans son intervention au micro, la présidente, Wendy Watson, a adressé de nombreux remerciements à tous ceux qui contribuent au mandat de l’organisme, dont Lucie Huot, qui y occupe le poste de directrice générale depuis sa fondation voilà 17 ans.

Mme Huot s’est elle aussi adressée à l’assistance pour rappeler l’attention particulière que le CERF Niagara met à rester à jour, tant en ce qui concerne les compétences de ses employés que les programmes offerts à la clientèle. Lucie Huot a également mentionné que l’organisme a récemment vu ses subventions gouvernementales diminuer de 100 000 $, illustrant en cela une réalité vécue dans l’ensemble du milieu communautaire. Elle a conclu en remerciant le personnel de toujours travailler au-delà de ses responsabilités.

Les états financiers ont été présentés par le comptable Robert Nori, aux dires de qui tout est en ordre. Bien que le CERF Niagara soit globalement satisfait du travail de M. Nori, il n’en demeure pas moins que certaines complications logistiques ont fait jour dans sa gestion de ce contrat de vérification. L’assemblée a donc préféré la firme Durward Jones Barkwell lorsqu’elle a eu à se prononcer sur le choix de nouveaux experts-comptables.

En ce qui concerne le conseil d’administration, le départ de Normand Massie constitue le seul changement. Quelqu’un d’autre sera nommé prochainement pour le remplacer.

L’AGA fut, pour l’essentiel, constituée d’un rappel de ce en quoi consiste le CERF Niagara : son mandat, ses programmes, ses ateliers, ses ressources, le territoire desservi, etc. Chacun des 11 employés a été présenté ainsi que ses engagements communautaires. Des exemples de succès ont été offerts et une ancienne cliente est venue résumer en quelques mots son expérience.

Pour conclure, comme c’est la tradition lors des AGA du CERF Niagara, une plaque a été remise à un partenaire de choix. Il s’agissait cette année de Trajan Publishing Corporation. Cette entreprise de St. Catharines publie des magazines spécialisés s’adressant aux collectionneurs de timbres et de monnaies et elle s’est démarquée pour son appui au programme Emploi Ontario. Mike Walsh, éditeur, rédacteur en chef et directeur associé était présent pour recevoir cette distinction.

Photo : plus de 25 personnes ont assisté à l’AGA.