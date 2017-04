Le Cercle des aînés de Cambridge tenait son souper mensuel le 20 avril dernier. Les participants étaient ensuite conviés à assister à une brève présentation de Joelle Merchant, hygiéniste dentaire, sur les soins à apporter à la dentition.

Il s’agit là du plus récent exemple d’une pratique bien établie : l’organisme rassemble son monde le temps d’un repas convivial pour ensuite offrir, par l’entremise d’un professionnel, de l’information sur un thème pratique, surtout pour les personnes âgées. Les bénévoles avaient ce soir-là préparé un souper dont le jambon et la tarte au sucre ont été les grandes vedettes et dont la cinquantaine de convives se sont régalés. Puis, à 18 h 30, les deux tiers des participants sont restés pour assister à la présentation.

Joelle Merchant est une fière Franco-Ontarienne originaire du nord de la province. Elle exerce la profession d’hygiéniste dentaire dans un cabinet de Guelph. Elle a commencé sa causerie en rappelant l’importance de la santé buccodentaire, en particulier pour les aînés. En effet, le monde de la médecine commence à prendre conscience des nombreuses répercussions qu’une bouche malade peut avoir sur le reste du corps. Diabète, maladies respiratoires, maladies cardiovasculaires, etc., les ramifications sont aussi étonnantes que préoccupantes.

Après avoir passé en revue les divers éléments de l’examen dentaire, Mme Merchant a énuméré ce que le patient doit communiquer à son dentiste : ses antécédents médicaux, ses allergies, sa médication, s’il est fumeur et ainsi de suite. Le dentiste est un professionnel de la santé et il doit disposer de toute l’information nécessaire pour être capable de s’adapter aux situations d’urgence.

Quelques conseils d’usage ont été rappelés à l’auditoire quant à l’hygiène buccale, à la suite de quoi Joelle Merchant a traité de questions touchant plus particulièrement les aînés. Ainsi, par exemple, plusieurs d’entre eux ont de la difficulté à se passer la soie dentaire, leur dextérité manuelle n’étant plus ce qu’elle était. Or, il existe un petit appareil, semblable à une brosse à dents mais dont le bout est un support à soie, que les gens âgés peuvent utiliser plus facilement.

Les prothèses dentaires et les implants ont également occupé une bonne partie de la présentation, tout comme les divers problèmes de santé (gingivite, parodontite, carie, dent cassée, cancer buccal, etc.) pouvant affecter ceux qui ne prennent pas soin de leur bouche. Après quelques questions, la causerie s’est conclue à 19 h 10.

Claude Charpentier, président du Cercle des aînés, a rappelé à son auditoire que le prochain souper, le 18 mai, sera accompagné de l’assemblée générale annuelle. Plusieurs postes seront en élection. Il s’agira d’une excellente occasion, pour ceux qui apprécient ce que leur offre l’organisme, d’y contribuer à leur tour.

Photo : Le souper a réuni plus de 50 convives.