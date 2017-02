La dernière édition de Contact ontarois s’est tenue du 17 au 21 janvier. Le lancement de l’évènement fut l’occasion de décerner plusieurs prix pour mettre en lumière la créativité et le professionnalisme des différents acteurs de la scène culturelle francophone. C’est ainsi qu’un des organismes les plus connus à Hamilton s’est démarqué de deux manières.

En effet, le Centre français Hamilton a remporté le Prix Vision Innovation tandis que sa directrice générale, Lisa Breton, s’est fait remettre le Prix employé.e de l’année.

Assortis de deux inscriptions gratuites à la Bourse Rideau 2017, incluant transport et hébergement jusqu’à concurrence de 1000 $, le Prix Vision Innovation souligne le sens de l’initiative d’un organisme en matière de diffusion et de développement de marchés.

Ce qui a permis au Centre français Hamilton de se distinguer et d’acquérir une expertise enviable en la matière résulte paradoxalement de la dynamique budgétaire auquel l’organisme fait face. Disposant de peu de fonds opérationnels, le Centre doit constamment faire preuve de créativité pour générer des revenus afin de financer ses opérations. Ceux qui assistent aux spectacles présentés par l’organisme et participent à ses activités savent que le Centre français est capable d’attirer un public nombreux. Cette affluence contribue à faire connaître la culture francophone tout en permettant de payer plusieurs employés au cours de l’année.

La Bourse Rideau est un évènement réunissant chaque année les diffuseurs culturels et des centaines d’artistes à qui on donne la chance de se faire connaître. La prochaine édition aura lieu du 12 au 16 février et Lisa Breton compte bien y assister pour découvrir ceux qui pourraient éventuellement faire partie de la programmation du Centre français.

Mme Breton n’est pas en reste puisque le Prix employé.e de l’année, décerné à une personne faisant partie d’une équipe de diffuseurs membres de Réseau Ontario, est venu récompenser ses efforts. Ce prix est accompagné d’une bourse de 1500 $ en formation au collège La Cité.

Lorsqu’on lui demande ce qui a pu inciter le jury à lui décerner cet honneur, Mme Breton se fait modeste : « Ma réponse est simple : c’est mon équipe ». Elle explique que le soutien de ses collaborateurs, tant les employés que les membres du conseil d’administration, lui permet de travailler avec plus d’efficacité et que les réalisations du Centre français leur sont également redevables.

Pour se perfectionner, Lisa Breton prévoit utiliser sa bourse pour étudier la comptabilité et le graphisme, ce qui permettra à l’organisme d’économiser en faisant moins appel à certains fournisseurs de services.

Selon la directrice générale, ces deux prix ne témoignent pas seulement de ce que fait le Centre français Hamilton mais aussi de sa relation privilégiée avec sa clientèle : « Quand on reçoit ce genre de reconnaissance, ce n’est pas parce qu’on a des gens qui travaillent dans un bureau, mais parce qu’on a une communauté qui répond à l’offre culturelle ».